Още снимки: test IIHS и кои са най-безопасните модели автомобили за 2020 г. Макар че сме едва в средата на втория месец от годината, Застрахователният институт за безопасност на пътя (IIHS) вече публикува класацията си за най-безопасните автомобили на 2020 г.



Институтът редовно провежда детайлни и изключително задълбочени краш тестове, като Top Safety Pick наградите му за най-безопасни автомобили оказват ефект върху застрахователните полици по цял свят.



Към момента от IIHS смятат, че най-безопасните коли за първите два месеца на 2020 г. са предимно азиатски.



С най-висок рейтинг за безопасност са Mazda3, Mazda6, Mazda CX-5, Toyota Camry, Subaru Outback и Forester, Honda Insight и Nissan Maxima.



Това са единствените модели в категорията "нелуксозни возила", които са заслужили най-висока оценка Top Safety Pick Plus.



Останалите модели в тази класация са от доста по-висок клас, а именно Audi A6, Lexus ES, Mercedes-Benz C-Class и GLE, Tesla Model 3 и Genesis G70/G80.



На следващото стъпало по безопасност и отличени с Top Safety PIck (без Plus) са Honda Civic, CR-V и Accord, Hyundai Elantra, Sonata, Kona, Tucson, Palisade и Santa Fe, Kita Forte, Sould, STinger, Sportage и Sorento, а след тях идват Subaru Ascent, Crosstrek и Impreza.



Едва след тях IIHS нарежда BMW 3 Series, Volvo S60 и XC40, както и Audi A7 и Q8.



