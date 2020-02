Още снимки: test RBS сменя името си Една от най-старите банки в света се отказва от името, което използва вече почти три века. Royal Bank of Scotland Group ще смени името си в опит да изчисти имиджа, пише The Wall Street Journal.



Британският банков гигант бе сред тежко пострадалите от финансовата криза преди десетилетие и в крайна сметка трябваше да бъде спасявана с $59,3 милиарда от парите на данъкоплатците.



Новият главен изпълнителен директор Алисън Роус планира да смени името на NatWest Group Plc - бранд, който се радва на повече доверие от клиентите. Промяната ще стане още през 2020 г. Клоновете в Шотландия ще запазят старото наименование. RBS купи лондонската NatWest през 2000 г., а клоновете в Англия все още носят този бранд.



RBS е основана в Единбург през 1727 г. и бе една от най-големите банки в света преди кризата. През 2008 г. обаче институцията отчете ?24,1 милиарда загуба и Лондон трябваше да се намеси. Правителството все още притежава 62% от нея.



През последните 10 години мениджърите на банката продаваха активи и съкратиха хиляди служители. Към края на 2019 г. активите достигат ?723 милиарда, при ?2,4 трилиона през 2008 г.



Роус, която застана начело на банката през ноември след 25-годишен стаж в нея, съобщи за промяната в петък. Тя отчете и резултатите за 2019 г., според които нетната печалба расте със 77% до ?3,8 милиарда. Приходите се покачват с 6% до ?14,2 милиарда. Една от най-старите банки в света се отказва от името, което използва вече почти три века. Royal Bank of Scotland Group ще смени името си в опит да изчисти имиджа, пише The Wall Street Journal.Британският банков гигант бе сред тежко пострадалите от финансовата криза преди десетилетие и в крайна сметка трябваше да бъде спасявана с $59,3 милиарда от парите на данъкоплатците.Новият главен изпълнителен директор Алисън Роус планира да смени името на NatWest Group Plc - бранд, който се радва на повече доверие от клиентите. Промяната ще стане още през 2020 г. Клоновете в Шотландия ще запазят старото наименование. RBS купи лондонската NatWest през 2000 г., а клоновете в Англия все още носят този бранд.RBS е основана в Единбург през 1727 г. и бе една от най-големите банки в света преди кризата. През 2008 г. обаче институцията отчете ?24,1 милиарда загуба и Лондон трябваше да се намеси. Правителството все още притежава 62% от нея.През последните 10 години мениджърите на банката продаваха активи и съкратиха хиляди служители. Към края на 2019 г. активите достигат ?723 милиарда, при ?2,4 трилиона през 2008 г.Роус, която застана начело на банката през ноември след 25-годишен стаж в нея, съобщи за промяната в петък. Тя отчете и резултатите за 2019 г., според които нетната печалба расте със 77% до ?3,8 милиарда. Приходите се покачват с 6% до ?14,2 милиарда. Днес+ Запази и Сподели