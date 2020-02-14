Още снимки: test Без ток днес във Варненско ще са... Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, днес - 14 февруари с нарушения в електрозахранването ще са няколко места в Област Варна, съобщиха от Енерго про.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Гроздьово, с. Нова Шипка.



- от 08:30 ч. до 17:00 ч., гр. Варна - м-ст Боровец-юг, района около обръщача. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период.



Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до 17:00 ч. в районите на м-ст Ракитника.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Дебелец - абонатите, електрозахранени от ТП 1.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Брестак - абонатите, електрозахранени от ТП 4.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч.,с. Аврен - абонатите, електрозахранени от ТП 12.



- от 08:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:30 ч. до 17:00 ч., гр. Девня, Промишлена зона - фирмите: Буров ЕООД, Екосейф ЕООД, Салс АД, Строй-спед АД, Девня Автотранс АД, Атина Инвестмънтс АД, Монтажи ЕАД клон Карнобат, Монтажи ПроБГ ЕООД, Монтаж строителни конструкции АД, Корпус груп ЕООД, Надин Холд ЕООД, Демстрой-1 ЕООД.



Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на:



- от 08:30 ч. до 16:30 ч., гр. Варна, ул. Мария Луиза, ул. Братя Шкорпил, ул. Драгоман, ул. Македония, ул. Батак, ул. Съборни, ул. Д-р Пискюлиев, ул. Баба Тонка, ул. Христо Самсаров, ул. Никола Кънев, ул. Парижка Комуна, ул. Славянска, ул. Генерал Колев, ул. Братя Миладинови, ул. Георги Сава Раковски, ул. Кавала, ул. Рила, ул. Цар Асен, ул. Габрово, ул. Кап. Петко Войвода, ул. Александър Дякович, ул. Братя Георгиевич, ул. Иларион Макариополски, ул. Шипка, ул. Юджин Скайлер, ул. Патриарх Евтимий, ул. Владая, ул. Григорий Цамблак, ул. Акад. Методи Попов, ул. Кап. Георги Мамарчев, ул. Майор Минчо Димитриев, ул. Петко Напетов, ул. Св. Иван Рилски, ул. Пробуда, ул. Наум, ул. Неофит Бозвели, ул. Оборище, ул. Авксентий Велешки, ул. Ангел Георгиев, ул. Панайот Волов, ул. Велико Христов, ул. Сава Доброплодни, ул. Двадесет и седми юли, ул.Плиска, ул. Антон Неделчев, ул. Трайко Китанчев, ул. Беласица. - гр. Девня, кв. Повеляново: ул. Дружба, бул.Съединение, ул. Славянска, ул. Ал. Стамболийски, ул.Македония, ул. Стара планина, ул.Стария бряст, ул. Странджа, ул. Търново, ул. Украйна; - гр. Дългопол: ул. Георги Атанасов, ул. Гроздьо Желев, ул. Цоню Тодоров, ул. Матей Стоянов, ул. Любен Каравелов, ул. Георги Раковски, ул. Стефан Караджа, ул. Цар Самуил, ул. Ангел Кънчев, ул. Антон Иванов, ул. Васил Левски, ул. Генерал Заимов, ул. Георги Димитров, ул. Райна Княгиня, ул. Георги Бенковски, ул. Цар Симеон



- от 08:30 ч. до 16:30 ч., гр. Варна - ул. Дрин, ул. Йосиф Стоянов, ул. Коста Тюлев, ул. Хан Маламир, ул. Доспат, ул. Кап. Райчо Николов, ул. Йордан Йовков, ул. Радост, ул. Иван Нивянин, ул. Ивац Войвода, ул. Йордан Йовков, ул. Милосърдие, ул. Иваница Данчев, ул. Хан Кубрат, ул. Младежка, ул. Пейо Яворов, ул. Подвис, ул. Витко Христов, ул. Райна Княгиня, ул. Карамфил, ул. Хаджи Димитър, бул. Владислав Варненчик 24, ул. Под игото, ул. Ангел Кънчев; кв. Чайка - бл. 59, бл. 43, бл. 54, бл. 55, бл. 56, бл. 14; кв. Левски - ул. Д-р Анастасия Головина, ул. Студентска, ул. Прилеп, ул. Брегалница, ул. Тодор Димов, ул. Полковник Свещаров, ул. Царевец, ул. Илинден, ул. Селиолу, ул. Топра Хисар, ул. Д-р Басанович, ул. Васил Ставрев, ул. Евлоги Георгиев, ул. Арх. Петко Момилов, ул. Подполковник Калитин, ул. Мир, ул. Петър Райчев, ул. Дубровник, ул. Морска сирена, ул. Драва Соболч, ул. Д-р Анастасия Железкова; кв. Владислав Варненчик - бл. 4, бл. 307, бл. 11, бл. 13, бл. 10, бл. 21, бл. 22, бл. 7; кв. Възраждане - бл. 75, бл. 78, бл. 85, бл. 72, бл. 73, бл. 47, бл. 49, бл. 51, бл. 11, бл. 13, бл. 4, бл. 5; кв. Младост - бл. 103, бл. 102, бл. 133, бл. 134, бл. 131, бл. 141, бл. 158, бл. 38.



- от 08:30 ч. до 16:30 ч., гр. Аксаково - ул. Боряна, ул. Тракия, ул. Петрича, ул. Георги Петлешев, ул. Александър Павлович, ул. Батова, ул. Грозден; гр. Провадия - ул. Бойчо Желев, ул. Борис Мавроганов, ул. Васил Априлов, ул. Васил Левски, ул. Георги Бенковски, ул. Камчия, ул. Христо Ботев, ул. Светослав Обретенов, ул. Георги Кирков, ул. Толбухин, ул. Цар Освободител, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Македонска, ул. Иван Вазов, ул. Дунав, ул. Рада Илиева, ул. Сан Стефано, ул. Цоньо Тодоров, ул. Янко Сакъзов, ул. Димитър Грънчаров. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, днес - 14 февруари с нарушения в електрозахранването ще са няколко места в Област Варна, съобщиха от Енерго про.- от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Гроздьово, с. Нова Шипка.- от 08:30 ч. до 17:00 ч., гр. Варна - м-ст Боровец-юг, района около обръщача. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период.Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до 17:00 ч. в районите на м-ст Ракитника.- от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Дебелец - абонатите, електрозахранени от ТП 1.- от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Брестак - абонатите, електрозахранени от ТП 4.- от 09:00 ч. до 16:00 ч.,с. Аврен - абонатите, електрозахранени от ТП 12.- от 08:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:30 ч. до 17:00 ч., гр. Девня, Промишлена зона - фирмите: Буров ЕООД, Екосейф ЕООД, Салс АД, Строй-спед АД, Девня Автотранс АД, Атина Инвестмънтс АД, Монтажи ЕАД клон Карнобат, Монтажи ПроБГ ЕООД, Монтаж строителни конструкции АД, Корпус груп ЕООД, Надин Холд ЕООД, Демстрой-1 ЕООД.Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на:- от 08:30 ч. до 16:30 ч., гр. Варна, ул. Мария Луиза, ул. Братя Шкорпил, ул. Драгоман, ул. Македония, ул. Батак, ул. Съборни, ул. Д-р Пискюлиев, ул. Баба Тонка, ул. Христо Самсаров, ул. Никола Кънев, ул. Парижка Комуна, ул. Славянска, ул. Генерал Колев, ул. Братя Миладинови, ул. Георги Сава Раковски, ул. Кавала, ул. Рила, ул. Цар Асен, ул. Габрово, ул. Кап. Петко Войвода, ул. Александър Дякович, ул. Братя Георгиевич, ул. Иларион Макариополски, ул. Шипка, ул. Юджин Скайлер, ул. Патриарх Евтимий, ул. Владая, ул. Григорий Цамблак, ул. Акад. Методи Попов, ул. Кап. Георги Мамарчев, ул. Майор Минчо Димитриев, ул. Петко Напетов, ул. Св. Иван Рилски, ул. Пробуда, ул. Наум, ул. Неофит Бозвели, ул. Оборище, ул. Авксентий Велешки, ул. Ангел Георгиев, ул. Панайот Волов, ул. Велико Христов, ул. Сава Доброплодни, ул. Двадесет и седми юли, ул.Плиска, ул. Антон Неделчев, ул. Трайко Китанчев, ул. Беласица. - гр. Девня, кв. Повеляново: ул. Дружба, бул.Съединение, ул. Славянска, ул. Ал. Стамболийски, ул.Македония, ул. Стара планина, ул.Стария бряст, ул. Странджа, ул. Търново, ул. Украйна; - гр. Дългопол: ул. Георги Атанасов, ул. Гроздьо Желев, ул. Цоню Тодоров, ул. Матей Стоянов, ул. Любен Каравелов, ул. Георги Раковски, ул. Стефан Караджа, ул. Цар Самуил, ул. Ангел Кънчев, ул. Антон Иванов, ул. Васил Левски, ул. Генерал Заимов, ул. Георги Димитров, ул. Райна Княгиня, ул. Георги Бенковски, ул. Цар Симеон- от 08:30 ч. до 16:30 ч., гр. Варна - ул. Дрин, ул. Йосиф Стоянов, ул. Коста Тюлев, ул. Хан Маламир, ул. Доспат, ул. Кап. Райчо Николов, ул. Йордан Йовков, ул. Радост, ул. Иван Нивянин, ул. Ивац Войвода, ул. Йордан Йовков, ул. Милосърдие, ул. Иваница Данчев, ул. Хан Кубрат, ул. Младежка, ул. Пейо Яворов, ул. Подвис, ул. Витко Христов, ул. Райна Княгиня, ул. Карамфил, ул. Хаджи Димитър, бул. Владислав Варненчик 24, ул. Под игото, ул. Ангел Кънчев; кв. Чайка - бл. 59, бл. 43, бл. 54, бл. 55, бл. 56, бл. 14; кв. Левски - ул. Д-р Анастасия Головина, ул. Студентска, ул. Прилеп, ул. Брегалница, ул. Тодор Димов, ул. Полковник Свещаров, ул. Царевец, ул. Илинден, ул. Селиолу, ул. Топра Хисар, ул. Д-р Басанович, ул. Васил Ставрев, ул. Евлоги Георгиев, ул. Арх. Петко Момилов, ул. Подполковник Калитин, ул. Мир, ул. Петър Райчев, ул. Дубровник, ул. Морска сирена, ул. Драва Соболч, ул. Д-р Анастасия Железкова; кв. Владислав Варненчик - бл. 4, бл. 307, бл. 11, бл. 13, бл. 10, бл. 21, бл. 22, бл. 7; кв. Възраждане - бл. 75, бл. 78, бл. 85, бл. 72, бл. 73, бл. 47, бл. 49, бл. 51, бл. 11, бл. 13, бл. 4, бл. 5; кв. Младост - бл. 103, бл. 102, бл. 133, бл. 134, бл. 131, бл. 141, бл. 158, бл. 38.- от 08:30 ч. до 16:30 ч., гр. Аксаково - ул. Боряна, ул. Тракия, ул. Петрича, ул. Георги Петлешев, ул. Александър Павлович, ул. Батова, ул. Грозден; гр. Провадия - ул. Бойчо Желев, ул. Борис Мавроганов, ул. Васил Априлов, ул. Васил Левски, ул. Георги Бенковски, ул. Камчия, ул. Христо Ботев, ул. Светослав Обретенов, ул. Георги Кирков, ул. Толбухин, ул. Цар Освободител, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Македонска, ул. Иван Вазов, ул. Дунав, ул. Рада Илиева, ул. Сан Стефано, ул. Цоньо Тодоров, ул. Янко Сакъзов, ул. Димитър Грънчаров. Днес+ Запази и Сподели



