Още снимки: test Днес във Варна се открива изложба с еротични етюди на Ванко Урумов Градската художествена галерия 'Борис Георгиев" днес открива изложба с творби на видния варненски художник, който неотдавна ни напусна, напомня Moreto.net.



За изложбата „Еротични етюди“ галерията и Urumoff Art Production Ltd. са селектирали впечатляваща колекция от рисунки на големия художник Ванко Урумов (1941-2020). Откриването на Etudes Erotiques е от 18 часа, а изложбата ще остане експонирана до 14 март.



В експозицията ще видим както популярни работи, така и непоказвани досега творби на Ванко Урумов. Цялостната концепция и менажиране на това събитие са дело на Urumoff Art Production Ltd. и Вихрен Урумов. „С тази изложба ще приветстваме Деня на любовта Св. Валентин – споделя той – защото всяка една от експонираните картини на Ванко е подарък за сетивата и чувствата.“ От името на фамилия Урумови, Вихрен Урумов прави с тази изложба и дарение на Варненската градска галерия – автопортрет на Ванко Урумов, който също ще бъде експониран на откриването. Градската художествена галерия 'Борис Георгиев" днес открива изложба с творби на видния варненски художник, който неотдавна ни напусна, напомня Moreto.net.За изложбата „Еротични етюди“ галерията и Urumoff Art Production Ltd. са селектирали впечатляваща колекция от рисунки на големия художник Ванко Урумов (1941-2020). Откриването на Etudes Erotiques е от 18 часа, а изложбата ще остане експонирана до 14 март.В експозицията ще видим както популярни работи, така и непоказвани досега творби на Ванко Урумов. Цялостната концепция и менажиране на това събитие са дело на Urumoff Art Production Ltd. и Вихрен Урумов. „С тази изложба ще приветстваме Деня на любовта Св. Валентин – споделя той – защото всяка една от експонираните картини на Ванко е подарък за сетивата и чувствата.“ От името на фамилия Урумови, Вихрен Урумов прави с тази изложба и дарение на Варненската градска галерия – автопортрет на Ванко Урумов, който също ще бъде експониран на откриването. /moreto.net Днес+ Запази и Сподели