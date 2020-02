Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Саутхямптън, преиграване от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Болоня

09:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Thailand Open, Хуа Хин - четвъртфинали (WTA International)

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Динамо Загреб - Манчестър Сити

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Яблонец, международен приятелски мач /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 21-ви епизод /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Тотнъм

12:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Каляри

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Билбао, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Арсенал, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", обзор /п/

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байер Леверкузен - Ювентус

14:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Сампдория

15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 32-ри епизод /п/

15:30 Nova Sport: Баскетбол: Астана - Химки, мач от ВТБ лига, директно

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Олимпиакос - Цървена звезда

16:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Ювентус

16:00 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург - четвъртфинали (WTA Premier)

16:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 25-и епизод /п/

17:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Витоша, мач от efbet Лига, директно

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

18:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Лайпциг Мач от германската Бундеслига

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Монтана - Хебър, мач от Суперлигата, директно

18:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:10 BNT 3: Баскетбол /мъже/: Финал на турнира за Купата на България

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

20:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Лайпциг

20:00 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Андора, четвъртфинален мач за Купата на краля, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Film Plus: Тенис: St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

21:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Милан

21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Айнтрахт Франкфурт, директно

21:45 Diema Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

22:30 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Сарагоса, четвъртфинален мач за Купата на краля, директно

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

23:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 23 кръг

