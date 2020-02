Още снимки: test Риана, ASAP Rocky, нощните им приключения и имат ли връзка двамата Раздялата на Риана и Хасан Джамил е факт според всички светски световни медии. И докато приключването на тригодишна връзка едва ли е особено приятен период от живота на един човек, то за 31-годишната певица той, като че ли, минава леко - благодарение на работата й, но и на един специален човек, с когото прекарва все повече време.



Буквално преди ден изпълнителката на "Diamonds" си тръгна в четири и половина сутринта от ресторанта и нощен клуб The Nice Guy в Холивуд. Тя беше там заедно с ASAP Rocky, с когото и напусна мястото.



Двамата музиканти вече няколко пъти бяха засичани да интимничат след края на връзката на Риана със саудитския бизнесмен. Тя и Роки дори позираха заедно на червения килим на The Fashion Awards в Лондон през декември. За момента никой от двамата не е потвърдил връзката им.