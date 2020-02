Още снимки: test Джеф Безос купи имение за 165 милиона долара в Бевърли Хилс Американският предприемач Джеф Безос, който е основател на Амазон и е най-богатият човек в света, придоби имот на стойност 165 милиона долара в Бевърли Хилс, Калифорния.



Според The Wall Street Journal, по-рано нито един жилищен имот в Лос Анджелис и предградията му не е бил продаван за толкова голяма сума.



Площта на имението е около 3,6 хектара. Безос го е купил от медийния магнат Дейвид Гефен без участието на агенти по недвижими имоти. В имота има тенис корт, голф игрище, няколко градини и къщи.



Според вестника, Гефен е купил имота през 1990 г. за 47,5 млн. долара. Тогава това е най-голямата сума, платена за жилищен имот в района на Лос Анджелис. Първият собственик на имението е един от президентите на Warner Bros. Джак Уорнър.



