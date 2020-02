Още снимки: test Генетици откриха доказателства за неизвестен човешки вид Изследователи са намерили доказателства за съществуването на неизвестна досега архаична популация. Тя се е разделила преди около милион години от родословието, което е довело до съвременните хора, и не е свързана нито с неандерталските и Денисовите хора, чиято ДНК носят при съвременните хора.



Ново изследване, проведено от двама генетици от Калифорнийския университет в Лос Анджелис, е открило доказателства за изчезнал клон на човечеството.



Генетиците Арун Дурвасула и Шрирам Санкарараман са открили части от ДНК от така наречената “призрачна архаична популация”, криеща се в геномите на някои живи популации в Западна Африка като Йоруба от Нигерия и Менде на Сиера Леоне.



Изследването, публикувано в списанието Science Advances, се базира на сравнение на генетичното разнообразие при живите Homo Sapiens, неандерталците и Денисовите хора, за да се проследи как са възникнали нови варианти на генотип във всеки клон на човечеството.



Дурвасула и Санкарараман предполагат, че предците на западноафриканците и „призрачната архаична“ популация се намесват преди около 50 000 години, по времето, когато хората в Евразия се смесват с изчезналите неандерталци и Денисови хора. Изследователите не могат да кажат към кой вид на човечеството принадлежи призрачната архаична популация.



Генетиците предполагат, че вкаменелости като 11 200-годишния череп, открит в пещерата Иво Елеру в Нигерия през 1965 г., може да принадлежат на това изчезнало архаично население, според The New York Times.



Новото откритие може да хвърли малко светлина върху генетичното разнообразие на човека на африканския континент, което е трудно да се изучи поради неговите оскъдни записи на изкопаеми, въпреки че според научната общност съвременното човечество се е развило в Африка.



Най-ефективният начин за тестване на резултатите от проучването на Дурвасула и Санкарараман може да бъде намирането на съвпадение на ДНК от черепа от Иво Елеру и западноафриканското население, идентифицирано от генетиците, според The New York Times. Изследователи са намерили доказателства за съществуването на неизвестна досега архаична популация. Тя се е разделила преди около милион години от родословието, което е довело до съвременните хора, и не е свързана нито с неандерталските и Денисовите хора, чиято ДНК носят при съвременните хора.Ново изследване, проведено от двама генетици от Калифорнийския университет в Лос Анджелис, е открило доказателства за изчезнал клон на човечеството.Генетиците Арун Дурвасула и Шрирам Санкарараман са открили части от ДНК от така наречената “призрачна архаична популация”, криеща се в геномите на някои живи популации в Западна Африка като Йоруба от Нигерия и Менде на Сиера Леоне.Изследването, публикувано в списанието Science Advances, се базира на сравнение на генетичното разнообразие при живите Homo Sapiens, неандерталците и Денисовите хора, за да се проследи как са възникнали нови варианти на генотип във всеки клон на човечеството.Дурвасула и Санкарараман предполагат, че предците на западноафриканците и „призрачната архаична“ популация се намесват преди около 50 000 години, по времето, когато хората в Евразия се смесват с изчезналите неандерталци и Денисови хора. Изследователите не могат да кажат към кой вид на човечеството принадлежи призрачната архаична популация.Генетиците предполагат, че вкаменелости като 11 200-годишния череп, открит в пещерата Иво Елеру в Нигерия през 1965 г., може да принадлежат на това изчезнало архаично население, според The New York Times.Новото откритие може да хвърли малко светлина върху генетичното разнообразие на човека на африканския континент, което е трудно да се изучи поради неговите оскъдни записи на изкопаеми, въпреки че според научната общност съвременното човечество се е развило в Африка.Най-ефективният начин за тестване на резултатите от проучването на Дурвасула и Санкарараман може да бъде намирането на съвпадение на ДНК от черепа от Иво Елеру и западноафриканското население, идентифицирано от генетиците, според The New York Times. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели