Още снимки: test "Аквамен 2", Амбър Хърд, Warner Bros. и обмисля ли студиото да премахне актрисата от филма Драмата около Амбър Хърд и Джони Деп се заплита все повече. Първоначално актрисата обвини бившия си съпруг в това, че се е опитал да саботира кариерата ? и непрестанно е бил под влиянието на наркотици.



След това Джони Деп пък излезе с версията, че бившата му жена го е подлагала на физически тормоз. Дори успя да го докаже със запис.



Всички тези проблеми накараха фенове на "Аквамен" да започнат петиция за отстраняването на Амбър Хърд от подготвяния втори филм.



Според We Got This Covered, това е стигнало до Warner Bros. и в студиото активно се обсъжда опцията актрисата наистина да бъде премахната.



