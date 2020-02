Още снимки: test Nissan съди Карлос Гон за 91 милиона долара Японската компания Nissan Motor Co. Ltd. обяви в сряда, че е завела гражданско дело срещу бившия си изпълнителен директор Карлос Гон, с което иска той да плати 10 млрд. йени (91,02 млн. щатски долара), Това е обезщетение, което да компенсиране на загубите на японския автомобилостроител, причинени от "години на неправомерно поведение и измамна дейност" по време на неговото управление, съобщава Reuters.



Сумата, която Nissan ще поиска от бившия си изпълнителен директор, вероятно ще бъде увеличена, тъй като очаква, че той ще плати за всичките финансови санкции "по наказателни производства, свързани с неговото неправомерно поведение", се казва в съобщението на компанията.



Автомобилният производител е завел делото срещу Гон в окръжния съд в Йокохама, Япония.



В последния правен документ на Nissan са посочени обвинения, които не бяха включени в предишните съдебни дела срещу Карлос Гон. Производителят на автомобили също така "си запазва правото да предприеме отделни правни действия по отношение на неоснователните и клеветнически забележки, направени от Гон след незаконното му бягство от правосъдието".



Гон беше изправен пред наказателни обвинения в Япония за подценяване на годишната си заплата, укриване на дънъци и злоупотреба с фирмени средства, докато не избяга в Ливан през декември. Той отрича да е извършил всякакви неправомерни действия. Японската компания Nissan Motor Co. Ltd. обяви в сряда, че е завела гражданско дело срещу бившия си изпълнителен директор Карлос Гон, с което иска той да плати 10 млрд. йени (91,02 млн. щатски долара), Това е обезщетение, което да компенсиране на загубите на японския автомобилостроител, причинени от "години на неправомерно поведение и измамна дейност" по време на неговото управление, съобщава Reuters.Сумата, която Nissan ще поиска от бившия си изпълнителен директор, вероятно ще бъде увеличена, тъй като очаква, че той ще плати за всичките финансови санкции "по наказателни производства, свързани с неговото неправомерно поведение", се казва в съобщението на компанията.Автомобилният производител е завел делото срещу Гон в окръжния съд в Йокохама, Япония.В последния правен документ на Nissan са посочени обвинения, които не бяха включени в предишните съдебни дела срещу Карлос Гон. Производителят на автомобили също така "си запазва правото да предприеме отделни правни действия по отношение на неоснователните и клеветнически забележки, направени от Гон след незаконното му бягство от правосъдието".Гон беше изправен пред наказателни обвинения в Япония за подценяване на годишната си заплата, укриване на дънъци и злоупотреба с фирмени средства, докато не избяга в Ливан през декември. Той отрича да е извършил всякакви неправомерни действия. Днес+ Запази и Сподели