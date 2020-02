Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Кайрат, международен приятелски мач /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Лацио

09:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

09:50 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Германия - финали

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Славия Прага - Интер

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Чонбук, международен приятелски мач /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Лестър Сити, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

12:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Милан

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Лил - Аякс

12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург (WTA Premier)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/

13:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Транмиър Роувърс - Манчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

13:50 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Сасуоло

14:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Челси

14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Узбекистан U19, международен приятелски мач /п/

15:10 BNT 3: Баскетбол /мъже/: Балкан /Ботевград/ - Черно море Тича /Варна/ - четвъртфинална среща от турнира за Купата на България

15:40 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Каляри

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - Зенит, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Борусия Дортмунд

16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Цървена звезда, международен приятелски мач /п/

16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Орландо Маджик - Милуоки Бъкс, мач от НБА /п/

17:30 Max Sport 3: Серия А: Верона - Ювентус

18:00 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Наполи

18:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Царско село, мач от efbet Лига /п/

18:40 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Кан

19:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 25-и епизод

20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 4-и епизод /п/

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 32-ри епизод, директно

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

21:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/

22:00 TV+: Футбол: Осасуна - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Болоня

22:45 BNT 3: Баскетбол /мъже/: Полуфинална среща от турнира за Купата на България

23:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Open Sud de France, Монпелие - полуфинали (ATP 250 - повторение)

