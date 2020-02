Още снимки: test Оскари 2020, Натали Портман и какво е значението на бродираните имена на наметалото ? Церемонията по връчването на наградите Оскар тази година определено ще влезе в историята. Основната причина за това е, че южнокорейският "Паразит" спечели в категорията за най-добър филм и се превърна в първият чуждоезичен филм, който постига това.



И макар че подобно признание е наистина голямо, и това е чудесно, според актрисата Натали Портман все пак има един факт, на който трябва да се обърне внимание - че няма никакви номинирани жени сред режисьорите.



Натали Портман се опита по най-демонстративния начин да акцентира на тази малка подробност. Актрисата се появи със стилна рокля на Dior с наметало, на което фино бяха избродирани имената на всички жени режисьори, които не бяха номинирани за филмите им през 2019 г.



Между тях попадат имената на Лорен Скафария за "Да свалиш Уолстрийт", Лулу Уанг за The Farewell, Грета Гъруиг за "Малки жени", Мариел Хелър за A Beautiful Day in the Neighborhood и други.



Липсата на представителство от страна на жените при режисьорите в церемонията по награждаването, заедно с липсата на многообразие, е една от най-повтарящите се критики всеки път, когато се празнува ново издание.



Това бяха 92-ите награди на Академията, а до момента в историята само пет жени са номинирани в категорията за най-добър режисьор, като Катрин Бигелоу е единствената, която получава статуетка за "Войната е опиат" през 2008 г.