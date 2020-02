Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Тенис на маса: Купа "Топ 16 Европа"

08:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Монтана, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Сасуоло

09:00 Film Plus: Футбол: Валядолид - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:50 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Германия - полуфинали

10:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аталанта - Манчестър Сити

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Шонан, международен приятелски мач /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Астън Вила, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Цървена звезда - Тотнъм

12:00 Film Plus: Тенис: Open Sud de France, Монпелие - четвъртфинали (ATP 250 - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Билбао - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Рединг - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Олимпиакос

14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Рапид Виена, международен приятелски мач /п/

15:10 BNT 3: Баскетбол /мъже/: Левски Лукойл - Академик Бултекс /Пловдив/ - четвъртфинална среща от турнира за Купата на България

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив Москва - Ювентус

16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Пяст, международен приятелски мач /п/

16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Индиана Пейсърс - Торонто Раптърс, мач от НБА /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

18:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Галатасарай

18:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Лацио

19:00 Film Plus: Тенис: Cordoba Open, Кордоба - четвъртфинал (ATP 250 - повторение)

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Лайпциг Мач от германската Бундеслига

20:05 Eurosport: Волейбол: "Таймаут"

20:35 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване

21:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

21:15 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Цмоки, мач от ВТБ лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Осасуна - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Орландо Маджик - Милуоки Бъкс, мач от НБА /п/

22:00 TV+: Футбол: Бетис - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Ювентус

22:45 BNT 3: Баскетбол /мъже/: Балкан /Ботевград/ - Черно море Тича /Варна/ - четвъртфинална среща от турнира за Купата на България

23:30 Film Plus: Тенис: Open Sud de France, Монпелие - четвъртфинали (ATP 250 - повторение)