Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", разширен обзор /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Байерн Мюнхен - Хофенхайм, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

09:00 Film Plus: Тенис: Open Sud de France, Монпелие - четвъртфинали (ATP 250 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Ring.BG: Звездите на футбола

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Слован Братислава, международен приятелски мач /п/

12:00 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване

12:05 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Франкфурт - РБ Лайпциг, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

12:30 Diema Sport: Баскетбол: Индиана Пейсърс - Торонто Раптърс, мач от НБА /п/

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 27-и епизод /п/

13:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

13:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 24-и епизод /п/

13:30 Max Sport 3: Серия А: Рома - Болоня

14:30 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, директно

15:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Олександрия, международен приятелски мач /п/

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:50 BNT 3: Баскетбол /мъже/: Четвъртфинална среща от турнира за Купата на България

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

16:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Аталанта

16:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Open Sud de France, Монпелие - полуфинали (ATP 250)

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Падерборн, директно

16:25 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 31-ви епизод /п/

17:00 Nova Sport: Футбол: Вердер Бремен - Борусия Дортмунд, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Рединг - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип, директно

17:55 BNT 3: Баскетбол /мъже/: Полуфинална среща от турнира за Купата на България пряко предаване от з. "Универсиада"

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Хофенхайм

18:30 Diema Sport: Волейбол: Левски - Монтана, мач от Суперлигата, директно

19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, финал

19:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Сампдория

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уотфорд, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

20:25 BNT 3: Баскетбол /мъже/: Полуфинална среща от турнира за Купата на България пряко предаване от з. "Универсиада"

20:30 Ring.BG: Звездите на футбола

20:30 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно

20:30 Film Plus: Тенис: Cordoba Open, Кордоба - III и IV четвъртфинали (ATP 250 - повторение)

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Nova Sport: Баскетбол: Билбао - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ахмат, международен приятелски мач /п/

21:45 Max Sport 3: Серия А: Верона - Ювентус

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол" 08:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", разширен обзор /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Байерн Мюнхен - Хофенхайм, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг09:00 Film Plus: Тенис: Open Sud de France, Монпелие - четвъртфинали (ATP 250 - повторение)10:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Ring.BG: Звездите на футбола10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Слован Братислава, международен приятелски мач /п/12:00 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване12:05 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Франкфурт - РБ Лайпциг, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/12:30 Diema Sport: Баскетбол: Индиана Пейсърс - Торонто Раптърс, мач от НБА /п/13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 27-и епизод /п/13:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"13:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 24-и епизод /п/13:30 Max Sport 3: Серия А: Рома - Болоня14:30 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип, директно14:30 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, директно15:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Олександрия, международен приятелски мач /п/15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"15:50 BNT 3: Баскетбол /мъже/: Четвъртфинална среща от турнира за Купата на България16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване16:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Аталанта16:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Open Sud de France, Монпелие - полуфинали (ATP 250)16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Падерборн, директно16:25 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 31-ви епизод /п/17:00 Nova Sport: Футбол: Вердер Бремен - Борусия Дортмунд, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи17:00 Diema Sport 2: Футбол: Рединг - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип, директно17:55 BNT 3: Баскетбол /мъже/: Полуфинална среща от турнира за Купата на България пряко предаване от з. "Универсиада"18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"18:00 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Хофенхайм18:30 Diema Sport: Волейбол: Левски - Монтана, мач от Суперлигата, директно19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, финал19:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Сампдория19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд, директно19:30 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уотфорд, мач от английската Висша лига, директно19:30 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно20:25 BNT 3: Баскетбол /мъже/: Полуфинална среща от турнира за Купата на България пряко предаване от з. "Универсиада"20:30 Ring.BG: Звездите на футбола20:30 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно20:30 Film Plus: Тенис: Cordoba Open, Кордоба - III и IV четвъртфинали (ATP 250 - повторение)21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:30 Nova Sport: Баскетбол: Билбао - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ахмат, международен приятелски мач /п/21:45 Max Sport 3: Серия А: Верона - Ювентус22:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол" Днес+ Запази и Сподели