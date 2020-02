Още снимки: test Скандалът с криптовалутата OneCoin ще вдъхнови създаването на сериал Историята за печално известната криптовалута OneCoin и на една от нейните създатели - българката Ружа Игнатова е на път да се превърне в телевизионен драматичен сериал, пише Decrypt.



Подкакстът на BBC Sounds, който проследява изчезването на т. нар. криптокралица, ще бъде вдъхновител на историята. Негови автори са Джейми Бартлет и Джорджия Кат. Те ще бъдат и продуценти на телевизионната драма, заедно с Ед Рубин и Ема Броутън от телевизия New Regency.



Коя е Ружа Игнатова?



Подкастът Тhe Missing Cryptoqueen проследява историята на българския предприемач Ружа Игнатова, която пуска криптовалута, наричана OneCoin, през 2014 г. Инвеститори от 175 държави вложиха 5 млрд. долара във финансовия инструмент. Основателката ? обаче изчезна през 2017 г., след като стана ясно, че валутата е измама.



Според документи, с които разполагали BBC, през 2016 г. британците похарчили 30 милиона евро за OneCoin, като само за седмица инвестирали 2 милиона евро. И от други страни също са постъпвали инвестиции в криптовалутата - Германия, Китай, САЩ, Бразилия.



Разследване на BBC разкри, че въпреки, че валутата се продава, тя няма блокчейн. Докато инвеститорите в OneCoin започват да стават все по мнителни, Ружа Игнатова предприема пътуване от София към Атина през октомври 2017 г. и оттогава не е била виждана.



През 2019 г. на Игнатова задочно са повдигнати обвинения за пране на пари и измами. Брат ? Константин се признава за виновен по обвинения за пране на пари, но все още не е осъден - изправен е през заплаха от 90 години затвор. По време на съдебните процеси Игнатов разкри, че сестра му е живяла в София преди да изчезне и, че оттогава не се е чувал с нея и допълва, че се страхувал дали някой от близките им няма да я предаде на ФБР.



Адвокатът на OneCoin Марк Скот също е признат за виновен за пране на пари, както и за банкови измами в Окръжния съд на САЩ в Манхатан и ще бъде осъден по-късно този месец.



Подкастът на BBC The Missing Cryptoqueen дебютира през септември 2019 г. Доста бързо той събра 3,5 милиона изтегляния и стана първи в класации на iTunes във Великобритания. "Това е история за корупция и измама", заявява Рубин и допълва, че е развълнуван, че ще има възможност я реализира на екран.



