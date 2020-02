Още снимки: test Как коронавирусът повлия на световния туризъм? 2020 година се очакваше да бъде добра година за световния туризъм, след като търговското напрежение в глобален мащаб постепенно започна да намалява, някои икономики нарастват, а скоро наближават и Летните олимпийски игри в Токио, които се очаква да привлекат голяма туристическа вълна.



Епидемията в Китай обаче хвърли туристическия бранш в хаос, заплашвайки сектора със загуби за милиарди долари и запазвайки милиони бъдещи пътници у дома, пише Associated Press.



Американката Габриел Атри, която живее в Китай, очакваше да замине за Хонконг тази седмица, за да се сгоди официално за своя приятел от Китай. Но двойката сега трябва да промени тези планове, защото са под карантина в населеното място Ханджоу, което се намира на 8 часа път с кола до епицентъра на вируса в Ухан.



Към петък Китай отчита повече от 31 000 заразени и 636 смъртни случая.



30 авиокомпании са прекратили пътуванията си до Китай и 25 000 полета са били отменени само тази седмица, според OAG - компанията, анализираща данни за пътуванията.



Хотелските стаи в Китай до голяма степен са празни. Китайската заетост на хотели се понижи със 75% през последните две седмици на януари, показват данни на STR, хотелска изследователска фирма.



Повече от 7 000 пътници са под карантина на два круизни кораба в Япония и Хонконг.



Преди избухването на епидемията Световната организация за туризъм към ООН прогнозира ръст от 3-4% в глобалния туризъм през тази година, увеличение с над 1,5 милиарда туристически пътувания през 2019 година. Подемът, подобно на икономическото подобрение в Близкия Изток и Латинска Америка, надхвърли някои потенциални недостатъци, като несигурността около Brexit или евентуални търговски спорове между САЩ и Китай.



Централно място в тези изчисления има непрекъснато нарастващият брой пътници от Китай, където по-добрите доходи на домакинствата доведоха до глобален туристически бум. През 2018 година китайските туристи са извършили близо 150 милиона пътувания в чужбина и са похарчили 277 милиарда долара, показват данни на IHS Markit. За сравнение, през 2002 година китайски туристи са похарчили само от 15,4 милиарда долара.



Загубата на тези туристи се усеща най-остро в Азия, която обикновено привлича 75% от пътуващите около Лунната Нова година, коментират анализатори от консултантска компания за пътуване ForwardKeys. Новата година, която започна на 25 януари, е периодът на най-голяма миграция на хора в световен мащаб.



Тайланд очаква да загуби 9,7 милиарда долара от туристически приходи от китайските туристи през юни, заяви министърът на туризма на страната.



Туристите от други места също отменят пътуванията си до Азия. Други туристи пък предприемат подход за изчакване.



Анулирането на полети се отразява сериозно и на авиокомпаниите. Изчисления показват, че американските авиолинии ще загубят 1,6 милиарда долара през тази година заради отменени полети до Китай.



Круизните линии също усещат спад. Carnival и Royal Caribbean са отменили около 20 круиза до Китай.



Дестинации, намиращи се по-далеч от огнището на заразата, също усещат загубата на китайски туристи. Австралия, която преживя ужасяващи пожари, наложи забрана за пътуване на посетители от континентален Китай. Китай беше най-големият източник за международни посетители в Австралия през миналата година с 1,4 милиона туристи, които похарчиха 13,4 милиарда долара, посочват от IHS Markit.



Италия може да загуби 5 милиарда долара от туристически приходи през тази година, посочва социологическата агенция Demoskopika.



В САЩ икономиката на туризма прогнозира 28% спад на китайските посетители до около 2 милиона. Това представлява около 6 милиарда долара по-малко средства, изразходвани за пътувания и самолетни билети.



Някои притеснени пътници дори отменят пътуванията до места, които все още не са засегнати. Стенли Колодзийчак, данъчен директор на фирмата White and Case Law в Ню Йорк, планира да посети Южна Африка и Бразилия тази година. Сега той е решил да задържи пътуванията си. Той е загрижен, че здравните власти в страните няма да имат капацитет за откриване и управление епидемии на вируса.

На фона на всичко това обаче някои туристически компании остават оптимистични. Кристина Педрони, старши вицепрезидент на американската туристическа агенция Liberty Travel, заяви, че не е усетила много анулирания за дестинации извън Азия. Някои клиенти, насочващи се към Азия, преминаха към друга дестинация, вместо да анулират изцяло пътуванията си, каза тя.



Туризмът ще се възстанови все някога, но анализаторите са разделени относно времето, което ще отнеме това възстановяване. Tourism Economics, позовавайки се на избухването на ТОРС през 2003 година, сочи, че се очаква да изминат около четири години, преди китайският туризъм до САЩ да се върне към очакваните преди това нива.



Дейвид Тарш, говорител на ForwardKeys, заяви, че коронавирусът има някои ключови разлики с епидемията от SARS, при която загинаха 774 души през 2003 година. В този случай, според него, медиите съобщават, че вирусът е засегнал цяла Югоизточна Азия, въпреки че е бил ограничен до Китай, Виетнам, Хонконг и Сингапур. 