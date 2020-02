Още снимки: test Най-абсурдните технологични предсказания Предсказването на бъдещето е изключително неблагодарна работа дори за най-просветените, интелигентни и образовани хора, предава Нова тв. Вижте няколко забавни примера за това:



"Някой ден във всеки град ще има по един телефон."



- Прогноза на неизвестен кмет на малък американски град впечатлен от демонстрацията на революционното ново изобретение - телефона, 1876 г.



"От няколко години се говори за създаването на голям плосък телевизионен екран, който да виси на стената като картина...Вероятно никога няма да видим подобна система в действие."



- авторитетният научен журналист от BBC Артър Гарат, 1978 г.



"Не съществува причина, поради която някой би искал да има компютър в дома си."



- Кен Олсън, съосновател на компютърната компания Digital Equipment Corp., 1977 г.



"Хората никога няма да летят, защото летенето е запазено за ангелите."



- Епископ Милтън Райт, баща на създателите на авиацията братя Райт, неизвестна дата.



"Компютърът Macintosh използва експериментално насочващо устройство, наречено "мишка". Няма никакви доказателства, че хората биха искали да използват тези неща."



- известният американски технологичен журналист Джон Дворак, San Francisco Examiner, 1984 г.



"Никога няма да бъде построен по-голям самолет"



- инженер от Boeing по повод първия полет на десетместния пътнически самолет Boeing 247, 1933 г.



"Може ли да има по-очевидно абсурдно нещо от локомотиви, които се движат със скорост, двойно по-голяма от тази на дилижансите."



- The Quarterly Review, 1825 г.



"Домашният звукозапис убива музиката"



- слоган от кампанията на асоциацията на британската звукозаписна индустрия BPI (British Phonographic Industry) срещу хората, записващи музика на домашните си касетофони., 80-те години на 20 век.



"До две години проблемът със спама ще бъде окончателно разрешен."

— Бил Гейтс, на Световния икономически форум в Давос, 2004 г.



"Няма никаква надежда за фантастичната идея за полет до Луната, поради непреодолимите пречки за преодоляването на земната гравитация."



