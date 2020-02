Още снимки: test Родопската теснолинейка, The Guardian и класацията за най-живописните пътувания с влак в Европа The Guardian се залавя с нелеката задача да направят списък с 10-те най-живописни пътувания с влак в Европа. Казваме нелека, защото приказните дестинации, до които можем да стигнем с влак на Стария континент, всъщност никак не са малко. Затова ни стана изключително приятно от факта, че пътуването с родопската теснолинейка по маршрута Септември - Добринище влезе в класацията на британското издание.



"Линията към Добринище не е изградена за бързина: стръмните наклони и тесните проходи означават, че напредъкът често е изключително бавен. Но това има и своите предимства - разкрива се великолепна гледка към три планински вериги: Родопите, Рила и Пирин", пишат от The Guardian, като допълват, че по пътя може да видим змийски орли и бели щъркели, скални яребици и чучулиги.



От изданието дават и точна информация не само за маршрута, но и за цената на билета, разстоянието, което изминава влака, за времето, за което го изминава, и колко често пътува през седмицата. Ето и другите девет маршрута, освен Септември-Добринище, попаднали в класацията на The Guardian.



От Мартини до Шамони, Франция-Швейцария



Цена на еднопосочен билет: 28.50 британски лири.

Разстояние, което изминава влакът: 35 км.

Времетраене на пътуването: 90 минути.

Разписание: на всеки час.

От Порто до Виго, Португалия-Испания



Цена на еднопосочен билет: 14.95 британски лири.

Разстояние, което изминава влакът: 175 км.

Времетраене на пътуването: 2 часа и 20 минути.

Разписание: два пъти на ден.



От Ница до Танд, Франция



Цена на еднопосочен билет: 14.10 британски лири.

Разстояние, което изминава влакът: 71 км

Времетраене на пътуването: 2 часа и 10 минути.

Разписание: три пъти на ден.



Железопътна линия Арден, Люксембург



Цена на еднопосочен билет: 2 британски лири до 1 март.

Разстояние, което изминава влакът: 71 км.

Времетраене на пътуването: 70 минути.

Разписание: на всеки час.



От Лимерик Юнкън до Уотърфорд, Ирландия



Цена на еднопосочен билет: 5.29 британски лири.

Разстояние, което изминава влакът: 90 км.

Времетраене на пътуването: 1 час и 50 минути.

Разписание: два пъти на ден (без неделя).



От Мадрид до Авила, Испания



Цена на еднопосочен билет: 12.70 британски лири.

Разстояние, което изминава влакът: 122 км.

Времетраене на пътуването: 90 минути.

Разписание: седем-девет пъти дневно.



От Вернигероде до Брокен, Германия



Цена на еднопосочен билет: 29 британски лири.

Разстояние, което изминава влакът: 34 км.

Времетраене на пътуването: 1 час и 50 минути.

Разписание: три-шест пъти дневно.



Железопътна линия Тепла, Чехия



Цена на еднопосочен билет: 2.40 британски лири.

Разстояние, което изминава влакът: 53 км.

Времетраене на пътуването: 75 минути.

Разписание: осем пъти дневно.



От Оулу до Куопио, Финландия



Цена на еднопосочен билет: 39 британски лири.

Разстояние, което изминава влакът: 362 км.

Времетраене на пътуването: 4 часа.

Разписание: три-четири пъти дневно.







Цена на еднопосочен билет: 2.80 британски лири.

Разстояние, което изминава влакът: 124.7 км.

Времетраене на пътуването: 5 часа.

Разписание: четири пъти дневно. От Септември до Добринище, БългарияЦена на еднопосочен билет: 2.80 британски лири.Разстояние, което изминава влакът: 124.7 км.Времетраене на пътуването: 5 часа.Разписание: четири пъти дневно. /lifestyle.bg The Guardian се залавя с нелеката задача да направят списък с 10-те най-живописни пътувания с влак в Европа. Казваме нелека, защото приказните дестинации, до които можем да стигнем с влак на Стария континент, всъщност никак не са малко. Затова ни стана изключително приятно от факта, че пътуването с родопската теснолинейка по маршрута Септември - Добринище влезе в класацията на британското издание."Линията към Добринище не е изградена за бързина: стръмните наклони и тесните проходи означават, че напредъкът често е изключително бавен. Но това има и своите предимства - разкрива се великолепна гледка към три планински вериги: Родопите, Рила и Пирин", пишат от The Guardian, като допълват, че по пътя може да видим змийски орли и бели щъркели, скални яребици и чучулиги.От изданието дават и точна информация не само за маршрута, но и за цената на билета, разстоянието, което изминава влака, за времето, за което го изминава, и колко често пътува през седмицата. Ето и другите девет маршрута, освен Септември-Добринище, попаднали в класацията на The Guardian.От Мартини до Шамони, Франция-ШвейцарияЦена на еднопосочен билет: 28.50 британски лири.Разстояние, което изминава влакът: 35 км.Времетраене на пътуването: 90 минути.Разписание: на всеки час. Днес+ Запази и Сподели