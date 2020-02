Още снимки: test ICE иска да купи eBay за над $30 милиарда Собственикът на Нюйоркската фондова борса е направил оферта за придобиване на eBay Inc., която оценява интернет пазара на над $30 милиарда, пише The Wall Street Journal, цитирайки свои източници.



Intercontinental Exchange Inc., или ICE, е правила предложения за покупката на eBay и преди и го е направила отново наскоро. Засега компаниите не водят формални разговори и няма гаранция, че eBay ще се съгласи.



Ако има такава обаче, тя ще бъде огромна. Пазарната капитализация на интернет пазара е почти $30 милиарда. Новината повиши акциите с почти 9%. ICE ще трябва да плати и премия над тази цена. По-късно от компанията дойде и официално потвърждение, а нейните акции поевтиняха със 7,5%.



ICE е заинтересована от основния бизнес на eBay, но не и за класифицираното подразделение, което компанията обмисля да продаде. Цената му е около $10 милиарда, според източници.



ICE може би вижда възможност да използва технологичната си експертиза в свързването на купувачи и продавачи, което да повиши оборота на eBay.



Последната бе пионер в електронната търговия, но в последно време не успява да се пребори с конкуренти като Amazon.com. Компанията се опитва и да се дистанцира от репутацията си на интернет аукцион и да се ребрандира като електронен магазин.



EBay няма постоянен главен изпълнителен директор от септември насам, след като Девин Уениг напусна заради спорове с борда.



Миналата седмица компанията отчете намаляваща печалба през последното тримесечие и даде по-слаба от очакваната прогноза за първите три месеца на 2020 г. Собственикът на Нюйоркската фондова борса е направил оферта за придобиване на eBay Inc., която оценява интернет пазара на над $30 милиарда, пише The Wall Street Journal, цитирайки свои източници.Intercontinental Exchange Inc., или ICE, е правила предложения за покупката на eBay и преди и го е направила отново наскоро. Засега компаниите не водят формални разговори и няма гаранция, че eBay ще се съгласи.Ако има такава обаче, тя ще бъде огромна. Пазарната капитализация на интернет пазара е почти $30 милиарда. Новината повиши акциите с почти 9%. ICE ще трябва да плати и премия над тази цена. По-късно от компанията дойде и официално потвърждение, а нейните акции поевтиняха със 7,5%.ICE е заинтересована от основния бизнес на eBay, но не и за класифицираното подразделение, което компанията обмисля да продаде. Цената му е около $10 милиарда, според източници.ICE може би вижда възможност да използва технологичната си експертиза в свързването на купувачи и продавачи, което да повиши оборота на eBay.Последната бе пионер в електронната търговия, но в последно време не успява да се пребори с конкуренти като Amazon.com. Компанията се опитва и да се дистанцира от репутацията си на интернет аукцион и да се ребрандира като електронен магазин.EBay няма постоянен главен изпълнителен директор от септември насам, след като Девин Уениг напусна заради спорове с борда.Миналата седмица компанията отчете намаляваща печалба през последното тримесечие и даде по-слаба от очакваната прогноза за първите три месеца на 2020 г. /money.bg Днес+ Запази и Сподели