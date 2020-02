Още снимки: test Печалбата на Ford се срина с 67% Оперативната печалба на Ford Motor Co. през четвъртото тримесечие на 2019 г. се срина с две трети, а компанията прогнозира по-слаба от очакваната 2020 г., пише The Wall Street Journal. Слабите резултати са още един проблем за главния изпълнителен директор Джим Хакет и плана да му да преобърне съдбата на производителя от Моторния град.



Оперативната печалба през последните три месеца на годината възлиза на $485 милиона, при $1,5 милиарда година по-рано. Нетната печалба за пълната година пада до едва $47 милиона, при $3,68 милиарда година по-рано - най-вече заради разходи за реструктуриране в Европа и промени в пенсионните планове. Приходите за 2019 г. намаляват с 3% до $155,9 милиарда.



Акциите на производителя поевтиняха с 10%. От началото на годината те са без промяна, а откакто Хакет седна на шофьорското място, те паднаха с около 17%.



Ford посочи, че спадът се дължи отчасти и на по-ниско производство в Северна Америка заради проблеми с пускането на ключови модели. За трите месеца до края на годината компанията отчита нетна загуба от $1,67 милиарда, а приходите падат с 5% до $39,7 милиарда.



Производителят прогнозира оперативна печалба през 2020 г. от между $5,6 милиарда и $6,6 милиарда, при $6,38 милиарда миналата година. Или по между 94 цента и $1,20 на акция, далеч от средната прогноза на анализаторите от $1,30. Засега планът на Хакет за реструктуриране не дава резултати, въпреки изхарчените милиарди.



