Милиони в Китай търсят спасение от скуката в онлайн игри и мобилни приложения

Онлайн игрите и кратките видеоприложения за мобилни телефони са сред малкото печеливши от епидемията от коронавируса в Китай, събирайки милиони гледания и сваляния, докато хората, затворени под доброволна карантина у дома, търсят развлечение и начин да запълнят времето си.



Този неочакван поврат дори накара компаниите, повече свикнали с бизнеса в шоурума, като автомобилостроителите "Тесла" и "Мерцедес-Бенц", тази седмица по-активно да рекламират продуктите си онлайн.



Китайците по традиция масово пътуват и се събират със семействата и приятелите си по време на традиционните празници за лунната Нова година, но тази година мнозина отложиха или отмениха плановете си заради тревогата от разпространението на новия коронавирус.



"Използвам мобилния си телефон само три часа на ден, когато съм на работа, но най-малко осем часа всеки ден по време на Пролетния празник, защото ми е толкова скучно", каза Лу Чжан, помощник гимназиален учител от източната провинция Шандун, имайки предвид принудителната ваканция.



"Много ученици също играят по време на пролетния празник", каза тя, като допълни, че прекарва повече от пет часа всеки ден в игра на покер, освен останалите игри. "Понякога ме канят да се присъединя, когато виждат, че съм в мрежата", обясни тя.



"Прекарах 10 часа в интернет вчера", съобщи в социалните медии жител на Шанхай, представил се само като Ван, и допълни: "Какво друго предлагате да правя?"



Здравните и фитнес приложения също популярни, като Keep, което предлага фитнес уроци на живо. Печалбите му нараснаха с 15 процента за седмица, а здравното приложение Pingan Good Doctor регистрира нарастване на свалянията от 1186 процента.



"Смятаме, че китайските интернет и логистични компании донякъде са защитени от негативния ефект от епидемията на коронавируса, написаха вчера анализатори от Bernstein Research, отбелязвайки нарастващ тренд за всички продукти и услуги да излязат онлайн.

Блокбъстър на Tencent "Honour of Kings" е достигнал печалба от 2 млрд юана (286 млн долара) на 24 януари, навечерието на празника, пресметна Пей Пей, анализатор Sinolink Securities Co., надминавайки всички китайски мобилни онлайн игри в Apple App Store за цялата едноседмична ваканция през 2018 г.



Американският производител на електрически автомобили "Тесла", който започна през декември продажбата на коли, произведени в завода в Шанхай, увеличи ежедневните си онлайн реклами в мобилното приложение "Доуин", за да изтъкнат качествата на колите си. Няколко автодилъри, работещи за компанията "Мерцедес-Бенц", също прибягнаха до приложението "УиЧат" с линк към 360-градусов оглед на интериора на нейния GLB компактен SUV, симулиращо преживяването на пътника и предлагащо близък план на детайлите от кожените седалки и таблото.



