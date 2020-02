Още снимки: test Наградите Dragon, Beware Of Children и най-скъпата филмова награда в Гьотеборг, Швеция Всички сме чували за Оскарите, за Златен глобус, за BAFTA, за наградите от престижните фестивали в Кан, Берлин. Съществуват обаче редица други филмови награди, които са достатъчно важни за региона, в който се раздават. И един от тях дава по-голяма парична награда от всички останали.



Това са наградите Dragon на филмовия фестивал в Гьотеборг, отбелязващ най-доброто от скандинавското кино. И като регион с един от най-високите стандарти в Европа, там се дава и най-високата парична награда за филми в цял свят - 93 700 евро.



Парите се осигуряват от Volvo Car Group, Region Vastra Gotaland и Градския съвет на Гьотеборг, Швеция, където се провежда церемонията.



Наградата за най-добър филм тази година беше присъден на норвежката драмата Beware Of Children, който разказва за последствията от образованието от гледната точка на възрастните.



В наградите Dragon няма категория за мъжка и женска роля, а само за полово неутралното "най-добро изпълнение". Тя също е за Beware Of Children и Хенриете Стийнструп.