Още снимки: test Кризата в Boeing намалява растежа на щатската икономика с $9 милиарда за три месеца Икономиката на Съединените американски щати навлезе в турбулентен период. И виновникът е Boeing Co., пише The Wall Street Journal.



От време на време се случва една-единствена компания да има значително влияние върху растежа на най-голямата икономика в света. Този път това е производителят на самолети и един от най-големите износители.



През януари Boeing спря временно производството на модела 737 Max, най-продавания самолет на компанията. Прекратяването ще струва скъпо на растежа на БВП през първото полугодие, казват икономисти.



Базираната в Чикаго компания е в криза от март 2019 г., когато регулаторите по света наредиха на авиокомпаниите да спрат полетите със 737 Max заради двете фатални катастрофи. До преди месец ефектът върху икономиката не бе голям. Макар че продажбите намаляха, компанията продължи да произвежда модела, за който има 4 500 поръчки.



Миналата седмица Boeing съобщи, че няма намерение да възобнови производството, докато регулаторите не разрешат отново моделът да се завърне в небето. Очаква се това да се случи в средата на годината.



Boeing произвеждаше по 42 самолета до април и 52 месец преди това. Може и да не звучи много, но един 737 Max струва около $55 милиона, казват анализатори. И компанията смяташе да продаде около 600 тази година, на обща стойност над $30 милиарда.Поне трима водещи икономисти посочват, че спирането на производството ще намали растежа на икономиката на САЩ с половин процентен пункт. Ефектът може да се усети и през второто полугодие, тъй като компанията ще има нужда от време, за да възстанови производството с нормалния темп.



Икономистът от IHS Markit Джоел Пракен прогнозира, че растежът ще достигне 2% през първото тримесечие. Според него, ефектът от кризата с Boeing "е по-голям, отколкото от един ураган". По думите му, спирането на производството ще намали растежа с $9 милиарда през първите три месеца на годината и с $13 милиарда през второто тримесечие.



Икономиката на САЩ нарасна с 2,1% през последното тримесечие на 2019 г. и с 2,3% през цялата 2019 г., като общият размер на брутния вътрешен продукт възлиза на $21,4 трилиона.



/money.bg