Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - ЦСКА, мач от Националната волейболна лига за жени /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Бреша

08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, финал

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, финал

09:50 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Германия - полуфинали

10:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Яблонец, международен приятелски мач /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Верона

11:00 Film Plus: Тенис: Даниеле Роуз Колинс - София Кенин (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - повторение)

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Рома

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:20 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Бернарда Пера (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - повторение)

12:30 Diema Sport: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Ню Орлийнс Пеликанс, мач от НБА /п/

13:40 Film Plus: Тенис: Арина Родоинова - Маркета Вондрусова (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - повторение)

14:00 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Спартак /Плевен/ - среща от Националната баскетболна лига

14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

14:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Торино

14:45 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Юлия Гьоргес (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - повторение)

15:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Минесота Тимбъруулвс, мач от НБА /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Интер

17:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Норич Сити, мач от английската Висша лига, запис

17:20 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, финал

18:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

18:00 Nova Sport: Баскетбол: Автодор - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Рапид Виена, международен приятелски мач /п/

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, финал

18:30 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Фиорентина

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:50 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

20:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Max Sport 3: Серия А: Обзор 22 кръг

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, запис

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Денвър Нъгетс, мач от НБА /п/

21:45 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Наполи

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:15 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Химки, мач от ВТБ лига /п/

22:45 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Фламенго - Ал Хилал, полуфинална среща

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Даниеле Роуз Колинс - София Кенин (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - повторение)

