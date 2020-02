Още снимки: test Илон Мъск, Third Row Tesla и защо милиардерът не е искал да е СЕО на Tesla Преди малко повече от седмица акциите на Tesla достигнаха за първи път рекордна обща стойност от 100 милиарда долара. Само няколко седмици преди това компанията се превърна и в най-скъпият автомобилен производител в историята на САЩ, задминавайки GM и Ford.



Пътят дотук бе всичко, но не и гладък за Илон Мъск. През последните години той всячески се опитваше да противодейства на недоволните инвеститори на Tesla и медиите, които разкъсваха всеки негов коментар на парчета.



Въпреки че към днешна дата Tesla и Мъск изглеждат като едно неделимо цяло, наскоро милиардерът разкри, че в началото не е искал да бъде СЕО на компанията.



Това сподели самият той по време на участието си в подкаста Third Row Tesla нaскоро.



В разговора Мъск връща лентата до далечната 2003 г., когато тъкмо е бил основал SpaceX и е работел по проекта по 80 часа на седмица.



В този период милиардерът е имал възможността за първи път да пробва изцяло електрически автомобил на име tzero, дело на компанията AC Propulsion.



Това вдъхновило Мъск да мисли как би могъл да помогне на компанията да изкара tzero на широкия пазар, но в същото време не е искал да застава зад още една компания, защото вече е бил достатъчно зает със SpaceX.



Приятелите му от AC Propulsion го посъветвали да преговаря с основателите на току-що появилия се стартъп Tesla Motors, без да поема отговорността за еднолично управление.



Така през 2004 г. Мъск взел решението да инвестира 6.5 милиона долара в Tesla Motors, възползвайки се от парите, спечелени от продажбата на PayPal година по-рано за сума от 1.5 милиарда долара.



СЕО става Мартин Еберхард, който вече е бил част от борда на компанията, но няколко години по-късно е заменен от Майкъл Маркс, който също е сред създателите на Tesla Motors.



Нещата обаче отново не потръгнали и през 2008 г. Мъск в крайна сметка поел управлението на компанията, след като инвестирал още от собственото си състояние.



