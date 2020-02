Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, инвалидни колички, жени, финал, директно

08:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - ЦСКА, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Лече

09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

09:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, полуфинали

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Борнемут - Арсенал, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Ring.BG: Звездите на футбола

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Виктория Пилзен, международен приятелски мач /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Дженоа

10:15 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, финал, директно

12:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 21 кръг

12:00 Film Plus: Тенис: Adelaide International, Аделаида (WTA Premier - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип /п/

12:30 Diema Sport: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Денвър Нъгетс, мач от НБА /п/

13:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Ювентус

13:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, смесени двойки, финал, директно

13:40 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Фламенго - Ал Хилал, полуфинална среща

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Челси, мач от английската Висша лига, директно

14:30 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Брентфорд, мач от Чемпиъншип, директно

15:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

15:25 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Монтерей - Ливърпул, полуфинална среща

15:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта Берлин - Шалке 04

16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Цървена звезда, международен приятелски мач, директно

16:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Бреша

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц 05 - Байерн Мюнхен, директно

16:25 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

16:30 Diema Sport 2: Футбол: Левски - Рапид Виена, международен приятелски мач, директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Ливърпул - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд (ATP 250 - повторение)

17:10 BNT 3: Арена футбол

17:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:55 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Спартак /Плевен/ - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от "Арена Ботевград"

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:15 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Яблонец, международен приятелски мач, директно

18:25 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Унион Берлин

18:50 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 26-и епизод /п/

19:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Парма

19:05 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип, запис

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Лайпциг - Борусия Мьонхенгладбах, директно

19:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, финал

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, директно

20:15 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:30 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Film Plus: Тенис: Медисън Кийс - Каролина Плишкова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

21:45 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Рома

22:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Евертън, мач от английската Висша лига, запис

22:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Минесота Тимбъруулвс, мач от НБА, директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Adelaide International, Аделаида (WTA Premier - повторение)

23:40 BNT 3: Волейбол: Сърбия - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

