Още снимки: test Левон Хампарцумян: Не мисля, че има паника, Еврозоната е стабилна НС прие решение, с което дава мандат на финансовия министър Владислав Горанов да преговаря влизането на България в Eврозоната с фиксиран курс лев - евро. "За" гласуваха 140 депутати, "против" бяха 2-ма, а общо 66 се въздържаха.



"Наскоро прибалтийски държави влязоха с фиксираните си курсове, това е само възможност от цялата пороцедура, която е конфиденциална", посочи председателят на Българския форум на бизнес лидерите Левон Хампарцумян за "Денят ON AIR".



"Не мисля, че има причина за каквото и да е безпокойство. Българската икономика от 2013 г. върви нагоре, тоест 7 г. растеж. Опозицията намира трудно неща, с които да се заяжда. Всичко щеше да протече много по-добре, ако беше обяснено предварително", коментира той.



По думите му детайлите около присъединяването остават зад завесите.



Финансовите регулатори по принцип имали сдържана комуникационна политика, защото нещата не винаги били разбираеми за широката публика, а същевременно това е чувствителна сфера.



"Не мисля, че има паника, процесът по присъединяване е по-важен от крайната цел. Еврозоната е стабилна, доларът обаче е много по-доминиращ. Наш основен приоритет трябва да е образованието, за да сме по-успешни в бъдещия свят", посочи още той.



