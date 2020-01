Още снимки: test 5 нови песни от седмицата Няма как да не започнем петъчната музикална селекция с новото парче на Gorillaz. "Momentary Blis" е и първият епизод от специалния проект на групата - видео поредица с името Song Machine.



Всъщност, Song Machine е първият й сезон, който ще покаже как Gorillaz записват на живо в Kong Studios заедно с нови (и все още необявени) изпълнители.



Продължаваме с един доста обичан от нас музикант (колкото и неприятен човек да е) - Лиъм Галахър.



Песента "Once", част от последния му албум Why Me? Why Not, излезе с официално видео. В него пък участва легендарният футболист от Manchester United - Ерик Кантона, който е в ролята на крал.



Насочваме вниманието си към Хейли Уилямс, която издаде страхотен нов сингъл "Leave It Alone", част от предстоящия й алубм Petals For Armor. И понеже харесваме Хейли както като фронтдама на Paramore, така като солов изпълнител, нямаме търпение да дойде 8 май, когато именно е обещала да пусне и целия албум.



Ето ги и Incubus - още едни любимци, - които представиха новата си песен "Our Love". 2019 г. се оказа много важна за калифорнийската банда, която направи мащабно турне в САЩ, за да отбележи 20-годишнината от издаването на емблематичния си албум Make Yourself.



