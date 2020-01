Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Кайрат, международен приятелски мач /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Удинезе

09:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, полуфинали

09:45 BNT 3: Волейбол: Словения - Франция - полуфинална среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Чонбук, международен приятелски мач /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Арсенал, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:15 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, полуфинали, директно

10:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, момчета и момичета, полуфинали

11:00 Film Plus: Тенис: Adelaide International, Аделаида (WTA Premier - повторение)

11:10 MovieStar: Футбол и философия

12:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Лече

12:05 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Донкастър Роувърс, мач от английската Лига 1 /п/

13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 30-и епизод /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

13:30 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно

14:00 Nova Sport: Футбол: Бърнли - Норич Сити, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Лацио

16:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Ювентус

16:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

16:30 Film Plus: Футбол: Хетафе - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Виктория Пилзен, международен приятелски мач, директно

17:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 26-и епизод /п/

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Челси, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Шалке 04 Мач от германската Бундеслига

18:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, двойки, жени, финал

18:15 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване

18:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Левски - ЦСКА, мач от Суперлигата, директно

18:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:05 BNT 3: Волейбол: България - Германия - полуфинална среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

19:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, полуфинали

20:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 4-и епизод /п/

20:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", обзор /п/

20:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

20:30 Film Plus: Тенис: Adelaide International, Аделаида (WTA Premier - повторение)

21:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта Берлин - Шалке 04, директно

21:30 BNT 3: Арена футбол

21:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Пюник, международен приятелски мач /п/

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Шроузбъри Таун - Ливърпул, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

21:45 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Аталанта

22:45 BNT 3: Волейбол: Франция - Германия - финал на олимпийския квалификационен турнир /мъже/

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

23:30 Diema Sport: Волейбол: Левски - ЦСКА, мач от Суперлигата /п/