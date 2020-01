Още снимки: test Оскари 2020, Били Айлиш и изпълнението ? по време на церемонията В неделя, 26 януари, Били Айлиш си тръгна с пет награди Грами. 18-годишната тийн звезда спечели приз за най-добър нов изпълнител, за най-добър албум - с дебютния When We All Fall Asleep, Where Do We Go, и за най-добра песен - "Bad Guy".



Сингълът спечели и наградата за запис на годината, което спечели на Айлиш призове в най-важните категории. Тя е първият човек с това постижение след Крис Крос през 1981 г.



Сега стана ясно, че Били Айлиш ще участва и на церемонията по раздването на престижните награди Оскар. Дори се появиха спекулации, че именно тогава тя ще представи новата песен от саундтрака към "Смъртта може да почака".



