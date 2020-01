Още снимки: test Volkswagen задържа короната си като най-голям производител на автомобили в света Германският концерн Volkswagen запазва лидерството си като най-големия автомобилен производител в света, след като японският конкурент Toyota съобщи, че е продала по-малко автомобили през миналата година, пише AP.



В четвъртък Toyota Motor Corp. отчете 10,74 милиона продажби през 2019 г., изоставайки с малко от рекордните 10,97 милиона за Volkswagen AG. Германският концерн успя да изпревари японската компания през 2018 г. Toyota все пак отчита 1,4% ръст на продажбите през 2019 г., четвърта поредна година на повишение.



Щатската General Motors Co. държеше титлата за най-голям производител в света в продължение на повече от седем десетилетия. През 2008 г. обаче Toyota успя да я изпревари, а GM изостана значително и вече няма шанс да си върне короната.



Алиансът Nissan Motor Co., Renault SA и Mitsubishi Corp. е продал около 10 милиона автомобила общо миналата година. Германският концерн Volkswagen запазва лидерството си като най-големия автомобилен производител в света, след като японският конкурент Toyota съобщи, че е продала по-малко автомобили през миналата година, пише AP.В четвъртък Toyota Motor Corp. отчете 10,74 милиона продажби през 2019 г., изоставайки с малко от рекордните 10,97 милиона за Volkswagen AG. Германският концерн успя да изпревари японската компания през 2018 г. Toyota все пак отчита 1,4% ръст на продажбите през 2019 г., четвърта поредна година на повишение.Щатската General Motors Co. държеше титлата за най-голям производител в света в продължение на повече от седем десетилетия. През 2008 г. обаче Toyota успя да я изпревари, а GM изостана значително и вече няма шанс да си върне короната.Алиансът Nissan Motor Co., Renault SA и Mitsubishi Corp. е продал около 10 милиона автомобила общо миналата година. Днес+ Запази и Сподели