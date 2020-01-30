Още снимки: test Дрогиран шофьор уби възрастен пешеходец в Старозагорско Дрогиран шофьор уби възрастен пешеходец в Старозагорско.



Пътният инцидент е станал около 19.23 часа вчера на второкрасен път край село Пчелиново.



На място било установено, че влекач с прикачено полуремарке, шофиранот 34-годишен мъж, е блъснал 62-годишния пешеходец, който бил на пътното платно. От удара мъжът починал на място.



Водачът бил тестван с технически средства, които отчетели отрицателна проба за употреба на алкохол и положителна - за метадон. Той е задържан за 24 часа.



По случая е образувано досъдебно производство. Дрогиран шофьор уби възрастен пешеходец в Старозагорско.Пътният инцидент е станал около 19.23 часа вчера на второкрасен път край село Пчелиново.На място било установено, че влекач с прикачено полуремарке, шофиранот 34-годишен мъж, е блъснал 62-годишния пешеходец, който бил на пътното платно. От удара мъжът починал на място.Водачът бил тестван с технически средства, които отчетели отрицателна проба за употреба на алкохол и положителна - за метадон. Той е задържан за 24 часа.По случая е образувано досъдебно производство. /news.bg Днес+ Запази и Сподели



