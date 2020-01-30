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Дрогиран шофьор уби възрастен пешеходец в Старозагорско

30.01.2020 13.12

Дрогиран шофьор уби възрастен пешеходец в Старозагорско.

Пътният инцидент е станал около 19.23 часа вчера на второкрасен път край село Пчелиново.

На място било установено, че влекач с прикачено полуремарке, шофиранот 34-годишен мъж, е блъснал 62-годишния пешеходец, който бил на пътното платно. От удара мъжът починал на място.

Водачът бил тестван с технически средства, които отчетели отрицателна проба за употреба на алкохол и положителна - за метадон. Той е задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство. /news.bg

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