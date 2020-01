Още снимки: test Били Айлиш ще пее на Оскарите Били Айлиш ще се появи на наградите на Академията за филмово изкуство, предаде ТАСС, цитирайки изявление на академията в Туитър.



“Готови ли сте? Били Айлиш ще се появи на сцената по време на Оскарите за специално изпълнение”, заявяват организаторите.



На 26 януари Айлиш триумфира на музикалните награди „Грами“, като получи пет статуетки, включително в четирите най-престижни категории. Певицата, която навърши 18 години през декември 2019 г., беше призната за „Най-добър нов изпълнител“, а сингълът „Bad Guy“ донесе победата й в категориите „Запис на годината“ и „Песен на годината“. Също така албумът на Айлиш „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ получи наградата за „Албум на годината“.



