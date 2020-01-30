Спортът по телевизията днес
30.01.2020 09.00
04:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, полуфинали, директно
07:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
08:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Пирин, мач от Суперлигата /п/
08:00 Ring.BG: Звездите на футбола
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Лестър Сити, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Каляри
09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, четвъртфинали
09:45 BNT 3: Волейбол: Германия - Нидерландия - полуфинална среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/
10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Кайрат, международен приятелски мач /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Оксфорд Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
10:15 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно
10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, полуфинали, директно
11:00 Film Plus: Тенис: Adelaide International, Аделаида (WTA Premier - повторение)
11:35 BNT 3: Волейбол: Полша - Турция - полуфинална среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Ювентус
12:05 Nova Sport: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/
13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Пюник, международен приятелски мач /п/
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Нортхямптън Таун - Дарби Каунти, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
13:30 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно
14:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, полуфинали
14:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Шефилд Уенздей, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Удинезе
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, полуфинали
15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, мач от efbet Лига /п/
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/
15:10 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Рилски спортист - среща от Националната баскетболна лига
16:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 21 кръг
16:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Лестър Сити, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/
16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, полуфинали
17:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/
17:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Дженоа
18:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 30-и епизод /п/
18:00 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Динамо /Москва/ - Марица
18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
19:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"
19:00 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд (ATP 250 - повторение)
19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Чонбук, международен приятелски мач /п/
19:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, полуфинали
19:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, полуфинали
20:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Лацио
20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 26-и епизод
21:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, полуфинали
21:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
21:30 Diema Sport: Баскетбол: Денвър Нъгетс - Хюстън Рокетс, мач от НБА /п/
22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, полуфинали
22:45 BNT 3: Волейбол: Турция - Германия - финал на олимпийския квалификационен турнир /жени/
22:55 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
23:00 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Сарагоса, мач от испанската баскетболна лига /п/
23:30 Film Plus: Тенис: Adelaide International, Аделаида (WTA Premier - повторение)
/bukmeikar.com
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