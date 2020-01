Още снимки: test Спортът по телевизията днес 04:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, полуфинали, директно

07:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Пирин, мач от Суперлигата /п/

08:00 Ring.BG: Звездите на футбола

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Лестър Сити, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Каляри

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, четвъртфинали

09:45 BNT 3: Волейбол: Германия - Нидерландия - полуфинална среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Кайрат, международен приятелски мач /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Оксфорд Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:15 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, полуфинали, директно

11:00 Film Plus: Тенис: Adelaide International, Аделаида (WTA Premier - повторение)

11:35 BNT 3: Волейбол: Полша - Турция - полуфинална среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Ювентус

12:05 Nova Sport: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Пюник, международен приятелски мач /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Нортхямптън Таун - Дарби Каунти, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

13:30 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно

14:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, полуфинали

14:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Шефилд Уенздей, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Удинезе

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, полуфинали

15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, мач от efbet Лига /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

15:10 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Рилски спортист - среща от Националната баскетболна лига

16:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 21 кръг

16:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Лестър Сити, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/

16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, полуфинали

17:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/

17:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Дженоа

18:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 30-и епизод /п/

18:00 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Динамо /Москва/ - Марица

18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

19:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

19:00 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд (ATP 250 - повторение)

19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Чонбук, международен приятелски мач /п/

19:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, полуфинали

19:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, полуфинали

20:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Лацио

20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 26-и епизод

21:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, полуфинали

21:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Денвър Нъгетс - Хюстън Рокетс, мач от НБА /п/

22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, полуфинали

22:45 BNT 3: Волейбол: Турция - Германия - финал на олимпийския квалификационен турнир /жени/

22:55 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Сарагоса, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Adelaide International, Аделаида (WTA Premier - повторение)