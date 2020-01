Още снимки: test Бонусите и в Barclays се сриват Barclays се превърна в поредната европейска банка, която понижи бонусите на служителите си за миналата година, въпреки изключително доброто си представяне, предаде Zero Hedge. В случая на инвестиционните банкери спадът на допълнителното възнаграждение е било двуцифрено число на годишна.



Сред причините за това е опитът на главния изпълнителен директор Джес Стейли да постигне целта на печалбата пред банката и да отклони вниманието на някои от по-гласовитите активисти. През миналата година пулът на бонусите беше увеличен за пръв път за последните пет години.



"След като Deutsche Bank драстично сви инвестиционното си поразделение, сега Barclays е последната изключително инвестиционно настроени банки в Европа", пишат от Zero Hedge. "Стейли обменяше атаки с активиста инвеститор Едуард Брамсън, който настоява тя също да свие инвестиционното си подразделение, за да насочи фокуса на Barclays към примамливия бизнес с крайни клиенти. Стейли обаче иска да обърне тенденциите на инвеситиционното подразделение и да го направи по ефективно."



За първите девет месеца на миналата година Barclays постигна възвръщаемост на акция от 9,6%, което я приближава до целта ? от 10% за настоящата година. "Предвид залозите, Стейли прави всичко възможно, за да гарантира, че банката ще постигне тази цел, тъй както неговата собствена репутация, така и самото оцеляване на инвестиционната банка може да зависят от това."



"Джес недвусмислено показа, че ще постигнем възвръщаемост от 9% през тази година, независимо от всичко", коментира един от управляващите директори на Barclays. "Разходите са най-лесния начин да постигнем това, затова той изстисква лимона."



Години наред бонусите в инвестиционното подразделение на банката не бяха понижавани, но след като бившият ? ръководител Тим Торсби беше освободен през миналата година, това статукво, изглежда е нарушено. /money.bg