Още снимки: test Hills ot Rock 2020, Amon Amarth и това ли е вторият обявен хедлайнер на фестивала Преди две седмици организаторите на Hills of Rock обаявиха първият хедлайнер, който тази година ще се качи на сцената в третия фестивален ден в Пловдив.



Това е американската банда Slipknot, които са сред най-популярните хеви метъл групи в съвременната световна музикална история. Вече стана ясно, Amon Amarth ще оглавят първия ден на Hills of Rock 2020. Фестивалът ще се проведе за четвърта поредна година, на Гребен канал Пловдив, на 24, 25 и 26 юли 2020 година.



Amon Amarth се сформират през 1992 в Швеция и са сре сред най-обичаните метъл изпълнителни в световен мащаб. Те имат единадесет албума и хиляди концерти зад гърба си и са оглавявали едни от най- мащабните музикални фестивали по света.



Най-новият студиен албум на бандата, озаглавен Berserker, излезе на пазара прес май 2019 г. и се радва на голям международен успех.



Билетите за фестивала са мрежата на Ивентим в няколко ценови катгории.



120 лв - от 17 януари до 29 февруари 2020 г.

140 лв - от 01 март до 30 април 2020 г.

160 лв - от 01 май до 30 юни 2020 г.

180 лв - от 01 юли 2020 г.

