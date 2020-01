Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Болоня09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:50 BNT 3: Волейбол: България - Франция - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/10:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Пирин, мач от Суперлигата /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/11:00 Film Plus: Тенис: Hobart International, Хобарт (WTA International - повторение)12:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Каляри12:05 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Сарагоса, мач от испанската баскетболна лига /п/12:15 BNT 3: Волейбол: Полша - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/12:30 Diema Sport: Баскетбол: Денвър Нъгетс - Хюстън Рокетс, мач от НБА /п/13:00 Diema Sport 2: Футбол: Шроузбъри Таун - Ливърпул, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/14:00 Nova Sport: Баскетбол: Нижни Новгород - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Милан15:00 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно15:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от efbet Лига /п/15:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Тотнъм Хотспър, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/16:00 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/17:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Шонан, международен приятелския мач /п/17:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъл Сити - Челси, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/18:00 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Донкастър Роувърс, мач от английската Лига 1 /п/18:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Ювентус19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг19:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, осми ден19:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/19:15 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Фламенго - Ал Хилал, полуфинална среща20:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 4-и епизод20:00 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Max Sport 3: Серия А: Обзор 21 кръг20:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, осми ден21:00 Ring.BG: Звездите на футбола21:00 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно21:00 Max Sport 2: NHL: Мач на звездите Мач на звездите21:30 Film Plus: Футбол: Валенсия - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:30 Max Sport 3: Серия А: Парма - Удинезе21:30 Diema Sport: Баскетбол: Шарлът Хорнетс - Милуоки Бъкс, мач от НБА /п/22:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Арсенал, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация, директно22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:45 BNT 3: Волейбол: България - Франция - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/22:50 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс"23:30 Max Sport 3: Серия А: Рома - Лацио23:30 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Наоми Осака (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)23:55 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно