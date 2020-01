Още снимки: test България има голяма нужда от иновативна дигитализация Това стана ясно днес на среща за насърчаване на регионите от периферна и развиваща се Европа към развитие на дигитални иновационни екосистеми.

Водещ на мероприятието бе Силвия Щумп от Сдружение „Business Agency“ , председател на Управителния съвет и ръководител на проект по Програма „Interreg Europe 2014- 2020“

„CARPEDIGEM“



Съсредоточават изцяло върху иновации и върху подкрепата на предприемаческия дух, на Start up- ите и сътрудничеството на големия бизнес и Start up- ите, като също така , предлагат услуги, които са с външно финансиране, а не срещу заплащане за дигиталната трансформация на компаниите.



„Дигитализацията е сред най- важните приоритети на Европейската комисия през последните години, но най- важното за нас стои и в програмите на правителството на Република България. Европа драстично изостава в сравнение със САЩ и Китай, където производството е силно дигитализирано, трудът е високо квалифициран. Конкурентно способността на компаниите е подкрепена от националните политики за дигитализация и от високата степен на подготовка на персонала за дигитализиране на производството“, заяви Силвия Щумп

За голямо съжаление, драстично изостава България , и тази година отново в така нареченият „ Индекс за дигитализация на обществото и икономиката в Европа“ - допълни тя.



В България в предишният програмен период, съществуват Центрове за върхови постижения, а така нужните Центрове за компетенция, няма. Стана ясно, че е има спечелени проекти, но те така и не са реализирани по различни причини. Средствата са били делегирани на Министерството на образованието и науката. Идеята на Дигиталния иновационен хъб е първо да осигури достъп до Центровете на компетентност.

Предвидено е да развива иновационната екосистема, да развива пазари, да прави обучения и т.н.

В България в момента работещ по правилата Дигитален иновационен хъб, няма. Всъщност, има един в София.

Бяха дадени примери с градове в Европа и света, как точно работят дигитализираните компании и производства.



47 % от Датските компании са високо дигитализирани, а само 12 % са такива в Гърция. Откроиха се и няколко примера от малки градчета по света с население не по- голямо от 80 000 души. Там вече навлезли и продуктивно работещи дигитални иновации, откриват работни места, дават поминък и „ изхранват“ цели малки градове и села, инвестирайки във

Start up- ите. Предметът на инвестицията, не е нищо безплатно, а олекотени условия на кредитиране, създаване на условия за развиване на бизнес.



Някак скромно стои България до страни като Дания и дори Словения.

Според докладите относно DESI по държави, които съчетават количествени данни от показателите на DESI по петте измерения на индекса със специфични за всяка държава политически изводи, и най- добри практики. Върховно постижение за 2019 година – Второ място в Европейския съюз по брой на общините, обхванати от инициативата „ WiFi4EU“, а според данните от други статистики, си делим последното място с Румъния, като в три показателя, те дори са преди нас.





Преди 2 години, малко преди Коледа, Варна бе избрана да бъде една от 30-те европейски града, които ще получат подкрепата на Европейската комисия за развитие на Дигитализацията.



Дигиталният иновационен хъб действа на принципа на едно гише, като предоставя на клиентите достъп до нови технологии и финансови механизми за подкрепа и създаване на мрежи. След като преминат програмата за обучение, дигиталните хъбове трябва да се превърнат във важен стълб за цифровизацията на индустрията в избраните страни и региони, където в момента се инвестират по-малко в цифровите технологии отколкото в други части на Европа или в други сектори.



Все още еврокомисар, Мария Габриел при официална визита във Варна, говори за възможностите, които дава създаването на дигитален хъб.

Нуждата от иновации е от изключително значение за развитието на икономиката и качеството на живот.

Иновациите са нещото, което вдига дори възрастовата граница на смъртност, развивайки медицината в тази посока.

Политическата среда създава условията за развитието на всички сектори в държавата.

От нея зависи и финансирането, респективно и съществуването на иновативната и дигитална рамка на общата модерна и продуктивна „ картина“ в България.



