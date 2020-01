Още снимки: test Акциите на "Тесла" изпревариха тези на "Фолксваген" "Тесла" (Tesla Inc.) изпревари германската "Фолксваген" като вторият най-високо оценен автомобилен производител в света след японският автомобилен гигaнт "Тойота" (Toyota) в резултат на драматичнотo поскъпва на акциите на американската компания за електромобили през последните месеци, предаде БНР.



Акциите на "Tesla" поскъпнаха над два пъти през последните три месеца, като пазарната капитализация на компанията надвиши 100 милиарда долара, превръщайки се в първият регистриран в САЩ автомобилен производител, оценен толкова високо.



По време на това силно възходящо движение на акциите на Tesla Inc., нейната пазарна стойност успя да задмине последователни тази на по-утвърдени световни конкуренти като Honda, BMW, General Motors и Daimler. По време на търговията в сряда компанията на Илон Мъск успя да надмине и Volkswagen, чиято пазарна капитализация беше около 99,4 млрд. долара.



Акциите на Японската автомобилна компания Toyota все още заема водеща позиция в света с пазарна капитализация от 233 млрд. долара.



Рязкото поскъпване на акциите на Tesla беше подкрепено от изненадващото излизане на компанията от САЩ на печалба през третото тримесечие на миналата година, от бързото изграждане на нейния автомобилен завод Китай и от по-добри от очакваните доставки на електромобили през четвъртото тримесечие.



Много инвеститори обаче остават скептични, че Tesla може постоянно да излиза на печалба, да гарантира стабилен паричен поток и растеж. Но силният ръст на нейните акции подчертават нарастващото доверие сред инвеститорите за бъдещето на електрическите превозни средства и преминаването на Tesla от нисш производител на автомобили в световен лидер в сферата на по-екологично чистите автомобили.



Въпреки това резултатите на компанията показват, че тя има да извърви доста дълъг път, преди да затъмни по-големите си конкуренти в световен план.



Въз основа на 12-месечни прогнозни за продажбите, Tesla дори не е е в топ 20 в света. Очаква се продажбите на компанията да достигнат 31 млрд. долара, което е далеч под продажбите на Toyto за 276 млрд. долара, на Volkswagen за 283 млрд. долара и на Daimler за 191 млрд. долара, според данни на Refinitiv.



