Ан Хатауей, Бен Афлек и драмата на Netflix The Last Thing He Wanted

Netflix продължават да ни изненадват със силни заглавия, а това дори ще има официална премиера на кинофестивала Сънденс съвсем скоро. The Last Thing He Wanted е напрегната драма от времето на Студената война, а в актьорския състав са Ан Хатауей, Бен Афлек и Уилем Дефо.



Хатауей е в ролята на журналистката във Вашингтон Елена Макмахон, която зарязва работата си, за да тръгне да помага на баща си (Дефо). Така се оказва замесена в опасни сделки с оръжия и трябва да действа, вместо да отразява събитията.



Бен Афлек е ролята на висш държавен служител на САЩ, с когото Елена е имала романтична връзка. Филмът на Дий Рийс е базиран на едноименния роман на известната американска журналистка и писателка Джоан Дидион.



