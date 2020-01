Още снимки: test Daimler очаква 50% по-ниска печалба за 2019 година Производителят на Mercedes - Daimler, оповести ново предупреждение за печалбата на компанията за 2019 година, предвид скандала с дизеловите емисии, големи инвестиции в електрически превозни средства и проблемите с производството.



Компанията за луксозни автомобили обяви, че печалбите преди лихви и данъци за миналата година се очаква да спаднат приблизително с 50% до 5,6 милиарда евро (6,2 милиарда долара) от 11,1 милиарда евро година по-рано.



Той добави, че цифрата не включва приблизително 1 - 1,5 милиарда евро разходи за текущи правителствени и съдебни производства, свързани със скандала в бранша около прикриването на замърсяването от дизелови двигатели.



По-рано анализаторите прогнозираха печалбата на Daimler за 2019 година да бъде около 6,8 милиарда евро.



Акциите на компанията, които паднаха с около 10% през последната година, намаляха с още 1.5%.



Това е третото предупреждение за спад на печалбата на компанията, откакто Ола Калениус пое ръководството, пише Reuters.



Германските производители на автомобили, които са сред световните лидери в производството на дизелови превозни средства, бяха притиснати, след като през 2015 година Volkswagen призна за използването на софтуер за измама на тестовете за вредни емисии.



Нивата на замърсяване на автомобилите с дизелово гориво на Daimler се разследват от прокурори в Щутгарт, където се намира седалището на компанията. Фирмата се разследва още от Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) и Калифорнийския съвет за въздушни ресурси (CARB).



По-рано този месец инвеститори също така подадоха иск срещу Daimler за 1 милиард долара, обвинявайки компанията майка на Mercedes в използването на софтуер за укриване на емисиите. От Daimler отричат неправомерните действия.



Daimler заяви, че очаква възвръщаемостта на продажбите на Mercedes-Benz да спадне до 4% през 2019 година от 7,8% година по-рано.



Оптимизъм?



"Daimler изглежда вероятно ще се възползва от силния импулс на предстоящите пускания на продукти от 2020 година нататък, което би трябвало да помогне за намаляване на разходите и подобряване на цените", анализират от JP Morgan.



Daimler заяви, че прогнозата за печалба включва 300 милиона евро еднократни разходи за преглед на продуктовото портфолио на компанията и още 300 милиона за пренастройване на бизнеса за мобилни услуги Your Now.



Слабите приходи са дошли въпреки стабилните продажби, пишат още авторите на агенцията.



През 2019 година производителят продаде 2,34 милиона леки автомобили, като отчита за девета поредна година рекордни продажби. Това поставя компанията в спорно, но все пак добро положение за запазването на титлата си за най-продавана марка първокласни автомобили.



Предвид предизвикателствата пред индустрията, обявената през ноември програма за намаляване на разходите на Daimler може скоро да бъде последвана от нови решения, тълкува анализаторът от NordLB Франк Швоуп.



"Може би е време за по-тясно сътрудничество или дори сливане между Daimler и BMW, въпреки че все още има чувствителни индивидуални различия, които стоят на пътя на това", каза той.



