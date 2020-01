Още снимки: test Най-голямата вятърна ферма в света ще е по-голяма от площта на Малта. И скоро ще е готова Най-голямата офшорна вятърна ферма започва да се оформя край източния бряг на Великобритания. Проектът е значим, защото показва един начин, по който борбата с климатичните промени може да придобие по-голям мащаб, пише CNN.



Hornsea One, който се намира на 120 км от брега край Йоркшир, ще произвежда достатъчно енергия, за да захрани 1 милион домакинства с чиста енрегия. Очаква се фермата да бъде приключена през 2020 г.



Проектът се разпростира на площ, по-голяма от тази на Малдивите или Малта, и се намира по-навътре в морето от която и да е друга вятърна ферма. Ще бъдат използвани 174 7-мегаватори вятърни турбини върху кули с височина почти 100 метра. Перките са по-големи от популярния атракцион London Eye.



Само едно завъртане на една от турбините ще захрани средно домакинство за един ден, посочва Щефан Хунингс, старши мениджър в Orsted, датската компания, която изгражда проекта.



Благодарение на Hornsea One, Великобритания ще се доближи до целта си да доставя една трета от нужното електричество чрез офшорни вятърни ферми до 2030 г.



Делът на възобновяемата енергия в микса е малък, но расте. След 2035 г. се очаква чистата енергия от вятъра и слънцето да достигне над 50% от производството, според McKinsey. Към 2018 г. генерацията на ток от вятър достига 2018 г.



Orsted вече е изградил 25 вятърни ферми в Европа, САЩ и Азия. Великобритания е най-големият пазар и Orsted ще инвестира $15 милиарда в сектора до 2020 г.



Проектът ще има още две фази. Hornsea Two ще може да захранва 1,6 милиона домакинства, а Hornsea Three - още над 2 милиона.



