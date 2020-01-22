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Спортът по телевизията днес

22.01.2020 08.29

08:00 Ring.BG: Звездите на футбола
08:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Торино
08:30 BNT 3: Арена волейбол
09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Фиорентина
10:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Лос Анджелис Лейкърс, мач от НБА /п/
10:15 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - среща от Националната баскетболна лига
11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Удинезе
12:00 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - финал (ATP 250 - повторение)
12:05 BNT 3: Волейбол: България - Нидерландия - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Енисей, мач от ВТБ лига /п/
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/
13:00 Diema Sport: Баскетбол: Портланд Трейл Блейзърс - Голдън Стейт Уориърс, мач от НБА /п/
14:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - СПАЛ
14:30 Film Plus: Тенис: Дженифър Брейди - Петра Квитова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)
15:00 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Хилал - Монтерей, среща за 3-то място
15:30 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно
15:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 22-ри епизод
16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, трети ден
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, запис
16:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Рома
16:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
17:00 Diema Sport: Футбол: Международен приятелски мач, директно
17:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
18:00 BNT 3: Арена волейбол
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис
18:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Сампдория
18:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип /п/
18:30 BNT 3: Волейбол: България - Нидерландия - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/
18:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, трети ден
19:00 Film Plus: Тенис: Hobart International, Хобарт (WTA International - повторение)
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 29-и епизод
20:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Интер
20:25 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, трети ден
20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...
20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
21:30 Nova Sport: Футбол: Тотнъм Хотспър - Норич Сити, мач от английската Висша лига, директно
21:30 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно
21:30 Film Plus: Футбол: Ейбар - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Парма
22:15 Diema Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Бърнли, мач от английската Висша лига, директно
22:45 BNT 3: Волейбол: България - Нидерландия - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/
23:30 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - полуфинали (ATP 250 - повторение)

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