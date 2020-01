Още снимки: test Каролев: Няма как планът за Перник да се изпълни за 45 дни Водата за Перник няма да минава през София, не и през нейните водопроводи. Който е запознат, знае добре това. Нека софиянци да бъдат спокойни.



Няма да се случи и през "Белмекен". Това няма как да стане заради изкачването към Владая. Ще се направи един водопровод, вода ще се докара през магистралните водопроводи в Перник.



Това може да стане, но сроковете са изключително кратки. Не съм видял досега държавата да построи за 45 дни нищо. Реалният срок е 2-3 месеца.



Това заяви в студиото на "Денят ON AIR" по Bulgaria on air икономистът Владимир Каролев.



Така той коментира развитието на водната криза в Перник и спасителния план, предложен от властите и одобрен на извънредно заседание от общинския съвет.



Той се съгласи с изразената по-рано позиция от соцлидера Корнелия Нинова.



Според него, проектът трябва да се възложи на "Софийска вода", най-добрата у нас в момента. Но не сме видели все още проекта.



Той обясни, че София се инвестират 40 милиона годишно и то от много години.



Цената на водата обаче ще трябва да се повишава, за да има достатъчно средства за инвестиции.



Каролев отхвърли информациите, че стената на яз. "Бели Искър" може да не издържи.



"Не може да прелее яз. "Бели Искър", той е проектиран от тогавашния кмет на София Иван Иванов. Стената може да не издържи, ако се напълни на 100%. Там има датчици и онлайн се наблюдава състоянието. Когато се качва нивото, моментално пускат вода да излезе към язовир "Искър", допълни Каролев.



Икономистът коментира и други теми, сред които дали създаването на държавен ВиК холдинг ще доведе до оптимизация на отрасъла.



