Още снимки: test Саудитска Арабия хакнала телефона на Джеф Безос Телефонът на Джеф Безос, основател на "Амазон" и собственик на вестник "Вашингтон пост", е бил хакнат от Саудитска Арабия.



Зад това стои от саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман.



Това се случва през 2018 г., пет месеца преди убийството на журналиста Джамал Хашоги, съобщи в. "Гардиън" във вторник.



Според доклада Безос и бин Салман са провели приятелски разговор по Whatsapp на 1 май и бин Салман е изпратил видео файл. Този файл вероятно е заразен със злонамерен софтуер и за часове големи количества данни на Безос са изтеглени от телефона му.



Това потвърждава появилите се миналата година твърдения за намеса на Рияд.



За разследването Безос нае частния следовател Гевин де Бекър.



Най-богатият човек на планетата обвини през февруари издателя на водещ американски таблоид в "изнудване и шантаж" и излезе с теория за международна интрига срещу него, в която са замесени Белият дом, интимни снимки и любовни съобщения.



Безос отправи обвиненията към компанията American Media Inc., която стои зад таблоида The National Enquirer. Безос обявява публично за "шантажа и изнудването" в дълго съобщение, публикувано на онлайн платформата Medium.



The National Enquirer публикува разобличаваща информация за извънбрачна афера на Безос с Лорин Санчес, бивша водеща на предаване на "Фокс". Телефонът на Джеф Безос, основател на "Амазон" и собственик на вестник "Вашингтон пост", е бил хакнат от Саудитска Арабия.Зад това стои от саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман.Това се случва през 2018 г., пет месеца преди убийството на журналиста Джамал Хашоги, съобщи в. "Гардиън" във вторник.Според доклада Безос и бин Салман са провели приятелски разговор по Whatsapp на 1 май и бин Салман е изпратил видео файл. Този файл вероятно е заразен със злонамерен софтуер и за часове големи количества данни на Безос са изтеглени от телефона му.Това потвърждава появилите се миналата година твърдения за намеса на Рияд.За разследването Безос нае частния следовател Гевин де Бекър.Най-богатият човек на планетата обвини през февруари издателя на водещ американски таблоид в "изнудване и шантаж" и излезе с теория за международна интрига срещу него, в която са замесени Белият дом, интимни снимки и любовни съобщения.Безос отправи обвиненията към компанията American Media Inc., която стои зад таблоида The National Enquirer. Безос обявява публично за "шантажа и изнудването" в дълго съобщение, публикувано на онлайн платформата Medium.The National Enquirer публикува разобличаваща информация за извънбрачна афера на Безос с Лорин Санчес, бивша водеща на предаване на "Фокс". /news.bg Днес+ Запази и Сподели