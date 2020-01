Още снимки: test Робърт де Ниро, Доналд Тръмп, SAG Awards 2020 и политическата реч на актьора В неделя, 19 януари, Робърт де Ниро беше почетен от Гилдията на филмовите актьори (SAG Awards 2020) с награда за цялостен принос към киното.



Актьорът беше повикан на сцената, за да получи отличието си, от друго голямо име - Леонардо ди Каприо. По принцип, в такъв момент повечето хора биха благодари на всички роднини до девето коляно и на всичките си колеги, но Де Ниро реши да се фокусира върху нещо друго.



Той нападна администрацията на Доналд Тръмп и заяви, че според него явно злоупотребяват с властта, дадена им от народа. Робърт де Ниро каза, че е негов дълг да говори за това и да дава гласност на възгледите си, защото има платформата, която милиони хора, мислещи като него, нямат. Дори цитира сам себе си, като повтори думите си от интервю за Variety.



Всичко казано от Де Ниро беше прието с аплодисменти от присъстващите в залата актьори, но някои медии не бяха съгласни с него. The New York Post определи речта на актьора като най-лошата част от церемонията.



