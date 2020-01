Още снимки: test Как екологичният фундаментализъм стана на пепел в Австралия Австралийският екологичен фундаментализъм стана на пепел, пише австралийският журналист Тим Блеър в материал, представен в британския вестник The Times без редакторска намеса.



Според съвременните стандарти, дядо ми вероятно би се считал за екологичен престъпник. За да изчисти земята за фермерската си къща в североизточната част на Виктория и за навесите си за добитък, кошарите за свине, курниците, ковачницата и други стопански постройки, той изсече стотици дървета. И изсече още хиляди за житни ниви, паша за добитък и с други цели.



Старецът Хобс вероятно ще бъде признат за виновен и за присвояване на култура, защото той възприел аборигенския метод за разчистване на земи. Той изгори всички тези дървета. Той също така направи земни полоси, които забавят огъня през околните хълмове.



Това беше някога стандартна практика в селските райони на Австралия, където коренното население провеждаше контролирани изгаряния от обрасла флора - известна като "гориво" в настоящите разговори за управление на пожарите. Те знаеха, че отсъствието на контролирани изгаряния ще покани неконтролираните изгаряния - гигантските диви пожари, които опустошиха голяма част от тази засегната от суша нация от септември.



Докато тези пожари бушуваха по източното крайбрежие на Австралия, убивайки жители и доброволци и унищожавайки стотици къщи, в The Sydney Morning Herald се появи независим доклад на съда. Той разказа историята на 71-годишния Джон Дейвид Чиа, който през 2014 г. плати на изпълнителите да изсекат и премахнат 74 дървета във и около имота му. Съдията отбеляза, че основната мотивация на Чиа за отстраняването на дърветата е „безпокойството му за риска от пожар в неговия имот“, но констатира, че действията на пенсионера в Сидни са причинили „значителна вреда“ на околната среда. Чиа в крайна сметка плати глоба в размер на 40 000 долара (21 000 британски лири), повече от 500 долара на дърво.



Подобни законови решения са станали чести в Австралия, тъй като един вид екологичен религиозен фундаментализъм зае мястото на здравия разум.



През 2004 г. на Лиъм Шийхан бяха наложени 100 000 долара глоби и съдебни разноски след разчистване на земя около имота му в Рийд Крийк, Виктория. Пет години по-късно този имот е бил единствената структура, останала в района след смъртоносните пожари в Черната събота в щата.



През 2001 г. електропреносният оператор „Трансгрид“ разумно изора 60 метра под високоволтови електропроводи в Снежните планини. Компанията възприема мнението, че високото напрежение и горимият материал не е най-добрата комбинация, но надлежно плати 500 000 долара глоби и споразумения на правителството на Нов Южен Уелс, което определи действията като „екологичен вандализъм“.



„Ние изгаряме по-малко от 1 на сто от нашата предразположена към пожари земя през последните 20 години“, казва Брайън Уилямс, началник на пожарната на Кураджонг Хайтс пред радиостанция по време на кратка почивка в деветата си седмица от битката с чудовище северно от Сидни. „Това означава, че всяка година горивото продължава да нараства.“



Дори дребните опити да се намали количеството на горими растения се наказват.



Да предположим, че в селската ви къща имате камина на дърва. Постъпвайки правилно според закона и околната среда, не отсичате дървета, които да използвате като дърва за огрев. Вместо това просто събирате мъртви клони и паднали дървета, разположени наоколо в храсталаците. Това също намалява количеството налично гориво за потенциални пожари, така че сте на страната на ангелите.



Но почакайте! Внимавайте с предупреждението на ръководителя на Националните паркове и дивата природа на Нов Южен Уелс, Фиона Бюканън, през април миналата година: „Ние получаваме съобщението, че премахването на дърва за огрев, включително мъртва дървесина и паднали дървета, не е разрешено в националните паркове. Важно е хората да са наясно, че се прилагат глоби на място, но също така и много големи глоби могат да се издават от съдилищата. "



Тя не блъфира. Мъж беше глобен с 30 000 долара за събиране на дърва за огрев в националния парк в долината Мурумбиджи. Защо? Както г-жа Бюканън обясни: „Много наземни животни и застрашени видове използват хралупи в дървета за гнездене, така че когато падналите дървета и мъртвата дървесина се вземат незаконно, това унищожава тяхното местообитание. Този паднал дървен материал е част от естествената екосистема на тези животни. "



Тези естествени екосистеми в хиляди хектари национални паркове, сега са не са нищо друго освен пепел. Насладете се на вашето защитено местообитание, малки обитатели на земята.



Тези горски същества биха били по-добре под ръководството на дядо ми, чиито контролирани изгаряния в аборигенски стил не бяха ограничени до собствения му имот и околностите му. Всяка година той би изгарял дългата трева покрай местните пътища, за да направи тези пътища по-ефективни като противопожарни просеки.



Той никога не е искал разрешение от местната противопожарна служба, за да запали тези пожари, защото дядо ми е бил командир на пожарната. Решенията му бяха закон и законът му бе воден от идеята да защити семейството си, селскостопанските животни и имуществото си от непрекъснатия риск от пожар.



Някои не бяха толкова бдителни. Майка ми, която вече е на осемдесет години, си спомня случай, когато баща й натовари семейството в колата и закара за 40 минути до малък град. Децата предположиха, че това е тяхната дестинация, но баща им продължаваше да шофира. Той не говори много по време на това пътуване, докато в крайна сметка не се забави, когато превозното средство достигна току-що изгоряла ферма. Овце и говеда лежаха изгорени и мъртви. Селската къща беше овъглена руина. "Това", казва дядо ми, "е това, което се случва, ако не се подготвяте за пожара."



Децата предположиха, че това е тяхната дестинация, но баща им продължаваше да шофира. Той не говори много по време на това пътуване, докато в крайна сметка не се забави, когато превозното средство достигна току-що изгоряла ферма. Овце и говеда лежаха изгорени и мъртви. Селската къща беше овъглена руина. "Това", казва дядо ми, "е това, което се случва, ако не се подготвяте за пожара."Той остана достатъчно дълго, за да могат децата да усвоят посланието му. Едно от тези деца по-късно пое ролята на местния командир на пожарната и продължи внимателното превантивно изгаряне научено от баща му. Близо 100 години след като я построи, фермата на дядо ми все още стои. Огънят никога не я е докосвал.