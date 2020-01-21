Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Звездите на футбола

08:00 Diema Sport: Волейбол: Финал за Купата на България /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Каляри

09:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:50 BNT 3: Волейбол: Франция - Сърбия - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Парма

10:00 Diema Sport: Баскетбол: Бруклин Нетс - Филаделфия Севънтисиксърс, мач от НБА /п/

11:30 BNT 3: Волейбол: Полша - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Интер

12:00 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - полуфинали (ATP 250 - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

13:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Лос Анджелис Лейкърс, мач от НБА /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:35 BNT 3: Волейбол: България - Франция - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

15:30 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно

15:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 28-и епизод /п/

16:00 Eurosport: Тенис: Предавае за Патрик Муратоглу

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Бетис - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден

16:30 Diema Sport: Футбол: Международен приятелски мач /п/

17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден

17:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

17:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - СПАЛ

18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:30 Diema Sport: Баскетбол: Портланд Трейл Блейзърс - Голдън Стейт Уориърс, мач от НБА /п/

19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден

19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 20 кръг Понеделнишки обзор

19:00 Film Plus: Тенис: Hobart International, Хобарт (WTA International - повторение)

20:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Херта - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

20:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден

20:20 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване

21:15 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

21:30 BNT 3: Арена волейбол

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Рома

22:15 Diema Sport: Футбол: Челси - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно

22:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден

22:45 BNT 3: Волейбол: България - Франция - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден

23:30 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - четвъртфинали (ATP 250 - повторение) 08:00 Ring.BG: Звездите на футбола08:00 Diema Sport: Волейбол: Финал за Купата на България /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Каляри09:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:50 BNT 3: Волейбол: Франция - Сърбия - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Парма10:00 Diema Sport: Баскетбол: Бруклин Нетс - Филаделфия Севънтисиксърс, мач от НБА /п/11:30 BNT 3: Волейбол: Полша - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/12:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Интер12:00 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - полуфинали (ATP 250 - повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/13:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/13:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Лос Анджелис Лейкърс, мач от НБА /п/14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:35 BNT 3: Волейбол: България - Франция - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден15:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/15:30 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно15:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 28-и епизод /п/16:00 Eurosport: Тенис: Предавае за Патрик Муратоглу16:00 Nova Sport: Баскетбол: Бетис - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/16:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден16:30 Diema Sport: Футбол: Международен приятелски мач /п/17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден17:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/17:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - СПАЛ18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете18:30 Diema Sport: Баскетбол: Портланд Трейл Блейзърс - Голдън Стейт Уориърс, мач от НБА /п/19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване19:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 20 кръг Понеделнишки обзор19:00 Film Plus: Тенис: Hobart International, Хобарт (WTA International - повторение)20:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Херта - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига20:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден20:20 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване21:15 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/21:30 BNT 3: Арена волейбол21:30 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, директно21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 TV+: Футбол: Барселона - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Рома22:15 Diema Sport: Футбол: Челси - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно22:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден22:45 BNT 3: Волейбол: България - Франция - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден23:30 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - четвъртфинали (ATP 250 - повторение) Днес+ Запази и Сподели



