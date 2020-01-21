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Спортът по телевизията днес

21.01.2020 08.28

08:00 Ring.BG: Звездите на футбола
08:00 Diema Sport: Волейбол: Финал за Купата на България /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Каляри
09:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:50 BNT 3: Волейбол: Франция - Сърбия - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Парма
10:00 Diema Sport: Баскетбол: Бруклин Нетс - Филаделфия Севънтисиксърс, мач от НБА /п/
11:30 BNT 3: Волейбол: Полша - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /жени/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Интер
12:00 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - полуфинали (ATP 250 - повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/
13:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Лос Анджелис Лейкърс, мач от НБА /п/
14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:35 BNT 3: Волейбол: България - Франция - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
15:30 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно
15:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 28-и епизод /п/
16:00 Eurosport: Тенис: Предавае за Патрик Муратоглу
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Бетис - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/
16:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден
16:30 Diema Sport: Футбол: Международен приятелски мач /п/
17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден
17:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
17:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - СПАЛ
18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
18:30 Diema Sport: Баскетбол: Портланд Трейл Блейзърс - Голдън Стейт Уориърс, мач от НБА /п/
19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден
19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
19:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 20 кръг Понеделнишки обзор
19:00 Film Plus: Тенис: Hobart International, Хобарт (WTA International - повторение)
20:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Херта - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига
20:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден
20:20 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване
21:15 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/
21:30 BNT 3: Арена волейбол
21:30 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, директно
21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 TV+: Футбол: Барселона - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Рома
22:15 Diema Sport: Футбол: Челси - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно
22:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден
22:45 BNT 3: Волейбол: България - Франция - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/
23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, втори ден
23:30 Film Plus: Тенис: ASB Classis, Окланд - четвъртфинали (ATP 250 - повторение)

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