Преглед на печата Внесеният от БСП вот на недоверие към правителството е сред водещите теми на вестниците във вторник.



"След срещи с представители на АБВ и "Движение 21" днес БСП внесе вота на недоверие към правителството за провала в управлението на околната среда и водите заради водната криза в Перник и мръсния въздух в някои големи градове. Искането не е подписано от ДПС, защото по думите на социалисти парламентарната група не искала, но дава заявка, че ще го подкрепи. Това е четвъртият вот на недоверие към кабинета "Борисов 3". Очаква се дебатите да бъдат до края на седмицата, а гласуването - другата. Извънпарламентарните партии АБВ и "Движение 21" също подкрепят вота. Засега, макар и кабинетът да има официалната подкрепа от 106 народни представители, колкото са членуващите в групите на ГЕРБ и "Обединени патриоти", вотът изглежда, че ще бъде неуспешен, тъй като за да бъде свалено правителството, са нужни 121 гласа, а БСП и ДПС имат 104. Депутатите от "Воля", които са 12, ще отлагат решението си до сряда, но очакванията са да не подкрепят свалянето на кабинета. Депутатите от изключената от малката коалиция партия "Атака" са шест и имат въпроси към БСП, за да решат как да гласуват. Сред въпросите са дали - ако дойдат на власт, социалистите ще закрият военните бази у нас, ще развалят концесиите и ще направят минималната пенсия 500 лв., а минималната основна заплата - 1500 лв. Партията на Волен Сидеров вече даде знак как ще гласува, след като пропусна срещата с БСП за мотивите. Според лидера на БСП Корнелия Нинова вотът, който довел до някои от предприетите към момента мерки заради кризата в Перник, ще има и друг ефект - да покаже ясно на обществото кои партии са в опозиция и кои - крепят задкулисно управлението. По думите й независимите депутати, по-голямата част от които са от "Атака", били зависими..." - в. "Дневник".



"Смятам, че няма да има резултат от вота на недоверие и правителството ще продължи да работи". Това коментира в Русе председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова по повод на внесения от БСП вот на недоверие... По думите й, вотът е от 40 страници с мотиви. "Не съм имала възможност да се запозная с мотивите, но смятам, че ние сме подготвени. Кризата с водоснабдяването на Перник не бива да бъде повод за искане на оставка на правителството. Отговорното поведение на политическите сили е да се търси решение и тази криза да се използва, за да се очертае дългосрочна визия за това как да се справяме с всички климатични предизвикателства", каза Дариткова. Тя заяви, че ще разчита на отговорните политици в парламента. Според нея това правителство трябва да продължи своята работа до края на мандата си, защото има "ясна програма с приоритети и с реално предприети мерки, с които да гарантираме интересите на българските граждани - особено в настоящия сериозен и тревожен момент за гражданите на Перник"..." - в. "24 часа".



"Вотът няма да мине, заяви заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ Александър Ненков на брифинг в парламента. И допълни: "ГЕРБ заедно с патриотите ще изпълнят управленската програма, за която сме се подписали преди три години, и ще довършим своя управленски мандат". Коалицията е стабилна, категоричен бе Ненков. "Вярваме, че в парламента има достатъчно разумни народни представители, които съзнават, че евентуално падане на правителството в момента само ще доведе до нови въпросителни и ще постави под угроза бързото разрешаване на проблема в Перник", коментира Александър Ненков. Управляващите ще се запознаят с мотивите, готови са за дебат, увери и Ивелина Василева, председателят на парламентарната комисия по околна среда и екоминистър във втория кабинет на Борисов. Според Василева социалистите създават кризи, нагнетяват напрежение и се заиграват със страховете на хората." - в. "Стандарт".



Водната криза остава във фокуса на всекидневниците.



"Водата през София ще стигне до Перник до 45 дни, в язовир "Студена" има само за 32 дни Заради спешния вариант за довеждане на вода от рилския язовир "Белмекен" до Перник през София трима министри - на икономиката, на регионалното развитие и на околната среда, както и кметът на Перник участваха в заседанието на комисията по инженерна инфраструктура на Столичния общински съвет (СОС). Те бяха поканени от кмета Йорданка Фандъкова, за да разяснят предложението на Министерския съвет, което не може да се реализира, ако СОС не гласува "за" на сесията си в четвъртък. "Снижаването на нивото на водата в язовир "Студена" продължава, въпреки че Перник е на още по-строг режим. До 10-14 дни ще стигнем до т. нар. мъртъв обем и ще се наложи да черпим вода от основния изпускател", очерта кризата кметът на Перник Станислав Владимиров. Той обяви, че във водопреносната мрежа на неговия град се губят 75% от водата. Затова правителството ще вложи средства и за спешен ремонт на градската ВиК мрежа на Перник..." - в. "Дневник".



"Докато БСП внасяше вота си срещу правителството заради водната криза в Перник, спасителният план за града, предложен от кабинета на извънредното му заседание в събота, получи принципната подкрепа на всички партии в столичния общински. Но с едно условие: трима министри - Емил Караниколов, Петя Аврамова и Емил Димитров - Ревизоро, да дадат писмени гаранции, че към Перник няма да отива вода на софиянци. Според предлаганите мерки миньорският град ще получава вода от водосбора на Белмекен, през яз. "Бели Искър", като количествата ще стигат до Перник през преносна мрежа на София. В СОС се състоя широка дискусия по темата, в която участваха министрите на икономиката - Емил Караниколов, на регионалното развитие Петя Аврамова и на екологията - Емил Димитров. В заседанието се включиха както кметът на Парник Станислав Владимиров, така и представители на "Софийска вода". Тъй като правителственото решение още не е взето, до окончателна позиция в СОС не се стигна. "Риск за водоснабдяването на София няма да има, ще подкрепя само решение, което дава 100-процентова гаранция за софиянци", каза кметът на града Йорданка Фандъкова при старта на дебата. "Ако имаме възможности да помогнем на хора, които бедстват на няколко километра от нас, сме задължени да го направим, но, разбира се, няма да допуснем една криза да се решава с потенциална друга криза", каза столичният кмет. "В рамките 10 дни ще достигнем до "мъртъв обем" на яз. "Студена", съобщи кметът Владимиров. Транзитът на вода от "Белмекен" през София е единствената възможност за нас, категоричен бе той. Подробна информация защо най-удачният вариант за Перник е вода от водосбора на яз. "Белмекен" даде министърът на икономиката Емил Караниколов. Той обясни, че в язовир "Студена" има вода за максимум 32 дена. Досега спадът в нивото на водата е бил 8-7 см на ден, а в момента - след въвеждането на режима и останалите спешни мерки, спадът е 5,5 см на ден. Въпреки това Перник не може да разчита на "Студена". Целта на мерките е да се спре подаването на вода от язовир "Студена" към Перник, за да може да се почисти дъното, каза министърът на икономиката. И допълни: "Ако продължим да източваме "Студена" ще влезем в мъртвата зона, ще унищожим флората и фауната и ще настъпи екокатастрофа", категоричен бе той. Караниколов съобщи, че кабинетът е избирал между три варианта за решение. Първият бил да се изгради водопровод Самоков - Говедарци - Мала църква. Това са 40 км, в зимни условия градежът ще отнеме твърде много време, което нямаме, каза министърът на икономиката. Вторият вариант бил изграждане на байпас между водопровода на Искър и Рилския водопровод. Това е най-доброто решение и за София. Но ще отнеме 7-8 месеца, защото има редица отчуждителни процедури, продължи Караниколов..." - в. "Стандарт".



"Не захранваме Перник с вода от София. Това са допълнителни количества вода, които ще бъдат пренасочени от водосбора на Белмекен към яз. "Бели Искър" като се използва като транзитно преминаване ВиК мрежата на София". Това заяви регионалният министър Петя Аврамова пред БНТ по повод притесненията, че към Перник ще отива вода от столицата. Аврамова е поредният министър, който опитва да изопачи информацията откъде ще дойде водата за Перник. Именно с вода от София ще бъде захранен изпадналият във водна криза град... Аврамова изрази категоричност, че изграждането на допълнителен водопровод с дължина 13.5 километра и помпена станция в Мало Бучино е само резервен авариен вариант, който ще бъде използван в тази кризисна ситуация и ще остане като резервен вариант и в бъдеще. "Поет е ангажимент проектът да може да бъде изпълнен в най-кратки срокове, да бъде издадено разрешение за строеж и да започнат и строителните дейности. Министърът на икономиката е казал, че за целта ще са необходими 45 дни. Очаква се държавното дружество "Монтажи" да изпълни проекта. Вече се работи по поръчка и доставка на материали. Очаква се проектът да струва около 25 милиона лева. Искам да успокоя жителите на Перник, че се предвижда увеличаване на цената на водата и не се предвижда те да имат ангажираност към допълнителни средства, които да се заплащат във връзка с изграждането на това допълнително водозахранване, така че държавата поема изцяло финансирането на проекта", каза още Аврамова. Тя допълни, че София за години напред има резервни количества вода и изрази мнение, че предложението ще мине в Столичния общински съвет, защото то е добро и е технически обосновано." - в. "Сега".



"В структурата на "Българския ВиК холдинг" ще има търговец на ток, което ще позволи ВиК дружествата да намалят разходите си за електроенергия с около 30%. Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на среща в КНСБ по проблемите на ВиК отрасъла, цитиран от пресцентъра на МРРБ. В момента операторите купуват ток на свободния пазар и това доведе до скок на разходите им до 70%, въпреки направените инвестиции и редуцираните количества потребявана електрическа енергия. Със създаването на холдинговата структура този проблем ще бъде решен, а с част от освободения паричен ресурс ще могат да се повишат трудовите възнаграждения в отрасъла, обясни зам.-министърът." - в. "Монитор".



Вестниците отделят място и на форума в Давос, в който ще участва премиерът Борисов.



"Пристигнах в Швейцария, където ще участвам в 50-ата Годишна среща на Световния икономически форум в град Давос. Това съобщи премиерът Бойко Борисов в официалния си профил във фейсбук. "Темата на тазгодишната среща, която ще се проведе в периода 20-22 януари, е "Заинтересовани страни за един кохерентен и устойчив свят". Във форума ще има около 3000 участници, сред които президентът на САЩ Доналд Тръмп, канцлерът на Германия Ангела Меркел и председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард. По време на визитата ми в Давос ще участвам в различни дискусии и ще проведа редица двустранни срещи." - пише министър-председателят." - в. "Труд".



"Тъй като пропастта между богатите по света и всички останали хора продължава да нараства, най-малко 119 милиардери ще се явят в Швейцария тази седмица, за да се присъединят към банкери, политици и други грандове за годишното си "поклонение" в Алпите. Елитната група на стойност около 500 милиарда евро включва редовни членове като основателя на LP Bridge Bridge Associates Рей Далио, председателя на Blackstone Group Inc. Стив Шуорцман и главния изпълнителен директор на JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймън. Те са в списък на гости от над 2000 имена, представляващи приблизително 100 държави, за годишната среща на Световния икономически форум в Давос. Събитието запазва трайния си статус като водещ център за най-богатите в света - с присъстващото си ято частни джетове и изискана храна - дори когато се сблъсква с нарастваща критика за своята изключителност. "Аз ходя от 1979 г.", казва свръхбогатият индиец Рахул Баджадж, който ще направи 40-ата си изява на събитието. "Оттогава се разрасна много, но продължавам да извличам много от срещите, сесиите, обкръжението." Не е изненада, че се чувства като у дома си. Към него трябва да се присъединят най-малко 18 други индийски милиардери с обща нетна стойност от около 100 милиарда евро и бизнес интереси, които включват технологични компании, стоманодобивни предприятия и производители на мотоциклети. Шестима са членове на Bloomberg Index of Billionaires - класация на 500 най-богати хора в света. За някои изглежда златният списък с гости е в противоречие с фокуса на събитието за създаване на по-справедливи икономики и прекрояване на света. Тази година темата е "Заинтересовани страни за един сплотен и устойчив свят", а панелите включват "Балансиране на вътрешното и глобалното неравенство" и "Преодоляване на правните бариери пред равенството"..." - в. "Стандарт".



Кризата в Либия също е сред темите на всекидневниците.



"Съветът "Външни работи" приветства резултатите от проведената вчера в Берлин международна конференция по Либия и потвърди готовността на ЕС активно да се ангажира с прилагането на постигнатите договорености с цел постигане на трайно примирие между враждуващите страни и връщане към политическия процес като единствен път за намиране на решение на кризата. От българска страна в заседанието на Съвета в Брюксел участва вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, съобщиха от пресслужбата на МВнР. Анализът на всички мои колеги външни министри от днешното ни заседание е, че конференцията за Либия, която се проведе в Берлин, е постигнала своята цел и е много добра първа стъпка, защото подходът към случващото се е този път е различен, коментира пред журналисти след края на СВнР министър Екатерина Захариева. Тя подчерта, че приетите на конференцията заключения, са подкрепени не само от страни от региона, но и от държави по света, които имат влияние, а някои от тях и сериозна намеса в конфликта в Либия. Поздравявам германското правителство, канцлера Меркел и моя колега Хайко Маас за положените усилия, заяви българският първи дипломат. Целта е да се постигне истинско примирие, защото в момента имаме спиране на военните действия, но де факто нямаме сключено споразумение за примирие, отбеляза министър Захариева. По думите й, фактът, че в Берлин бяха представени всички постоянни членове на Съвета за сигурност, дава голяма увереност, че заключенията ще бъдат одобрени и от СС на ООН. Най-важното сега е оръжейното ембарго да бъде спазвано от всички, категорична бе тя. Външните министри се обединиха около виждането, че ЕС следва да играе активна роля в стартиралия в Берлин процес както по отношение на осъществяването на мониторинг върху трайно примирие в Либия, когато то бъде договорено, както с усилия за спазване на оръжейното ембарго. Министрите възложиха на Върховния представител и работните органи на Съвета да предложат конкретни мерки, в т.ч. по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, чрез които ЕС да съдейства за изпълнение на решенията на конференцията в Берлин. Конкретните предложения за принос на ЕС ще бъдат разгледани на Съвета "Външни работи" през февруари..." - в. "Труд".



"Между 80 и 90% от производството на петрол в Либия ще бъде засегнато от блокадата на петролни находища и терминали от последните дни. Това предупреди говорител на Националната петролна компания на страната, контролирана от Правителството на националното единство (ПНС) в Триполи, предаде "Ройтерс". Кризата назря часове преди вчерашната конференция в Берлин, ръководена от Германия и ООН, търсеща решение на конфликта между двете основни сили, ПНС с премиер Файез ас Сарадж и лидера на Либийската национална армия (ЛНА) Халифа Хафтар. Макар да си обещаха край на оръжейните доставки от чужди сили и на поддръжката на враждуващите страни, те не намериха решение на блокадата, разглеждана от анализатори като коз на ЛНА по време на офанзивата, в момент, когато двете страни се опитват да се ангажират с крехко и нарушавано примирие. В края на седмицата поддръжници на Хафтар затвориха редица петролни находища в Либия и пристанища в Либия и създадоха потенциал за свиване на производството с 800 хил. барела, или близо две трети. Племенни лидери в източната част на страната блокираха работата и на пристанища в района в опит да засилят натиска върху подкрепяния от ООН кабинет в Триполи. Те обвиниха ПНС, че с приходите наема бойци, които да се сражават среку Хафтар (сирийци, изпращани от Турция, според множество източници). Само от блокирания снощи петролопровод от находищата "Аш Шарара" и "Ал Фил" до пристанището Аз Зауия в западната част на страната зависи експортът на стотици хиляди барели - дневният добив на двете полета е около 370 хил. Преди това бе блокирана дейността на пристанище Харига в Източна Либия..." - в. "Дневник". 