Още снимки: test Хиляди фирми от ЕС ще отворят офиси във Великобритания след Brexit? Повече от хиляда банки, компании за разплащания и застрахователи oт ЕС планират да отворят офиси във Великобритания след Brexit, за да могат да продължат да обслужват клиентите си на Острова, пише Reuters, позовавайки се на данни от консултантската фирма Bovill.



Новите офиси и персонал ще помогнат да се смекчи загубата на бизнеса, след като сегашният неограничен двупосочен пряк достъп между Великобритания и ЕС остане в историята през декември, когато изтича преходния период на Brexit.



Според данни на британския финансов регулатор FCA фирмите, които досега обслужваха клиентите си от Острова директно от домашната си база, вече са подали молба за временно разрешение за работа във Великобритания след 31 януари, когато страната официално напуска блока.



"Тези цифри ясно показват, че много фирми смятат Обединеното кралство за водещ център за финансови услуги в Европа", коментира експертът на Bovill Майкъл Джонсън.



Тенденцията обаче е двупосочна - скорошно проучване на New Financial разкри, че повече от 300 британски финансови компании също вече са отворили центрове на територията на ЕС, за да продължават да обслужват клиентите си след "развода".



Кариерни консултанти също споделят, че големи фирми, базирани на Острова, вече придвижват плановете си в посока ЕС. Според EY предстои 7 000 позиции да бъдат преместени от Лондон на континента.



В допълнение по данни на Bovill 228 фирми от Ирландия също са подали заявление за временно разрешение да продължат да обслужват клиенти от Обединеното кралство, докато не получат пълно разрешение за прехвърляне на бизнеса във Великобритания.



"На практика тези цифри означават, че европейските фирми ще купуват офиси, ще наемат персонал и ще наемат юридически и професионални съветници във Великобритания", допълват експертите.



Фирми от Франция, Кипър и Германия са кандидатствали съответно за 170, 165 и 149 временни разрешения. Повече от хиляда банки, компании за разплащания и застрахователи oт ЕС планират да отворят офиси във Великобритания след Brexit, за да могат да продължат да обслужват клиентите си на Острова, пише Reuters, позовавайки се на данни от консултантската фирма Bovill.Новите офиси и персонал ще помогнат да се смекчи загубата на бизнеса, след като сегашният неограничен двупосочен пряк достъп между Великобритания и ЕС остане в историята през декември, когато изтича преходния период на Brexit.Според данни на британския финансов регулатор FCA фирмите, които досега обслужваха клиентите си от Острова директно от домашната си база, вече са подали молба за временно разрешение за работа във Великобритания след 31 януари, когато страната официално напуска блока."Тези цифри ясно показват, че много фирми смятат Обединеното кралство за водещ център за финансови услуги в Европа", коментира експертът на Bovill Майкъл Джонсън.Тенденцията обаче е двупосочна - скорошно проучване на New Financial разкри, че повече от 300 британски финансови компании също вече са отворили центрове на територията на ЕС, за да продължават да обслужват клиентите си след "развода".Кариерни консултанти също споделят, че големи фирми, базирани на Острова, вече придвижват плановете си в посока ЕС. Според EY предстои 7 000 позиции да бъдат преместени от Лондон на континента.В допълнение по данни на Bovill 228 фирми от Ирландия също са подали заявление за временно разрешение да продължат да обслужват клиенти от Обединеното кралство, докато не получат пълно разрешение за прехвърляне на бизнеса във Великобритания."На практика тези цифри означават, че европейските фирми ще купуват офиси, ще наемат персонал и ще наемат юридически и професионални съветници във Великобритания", допълват експертите.Фирми от Франция, Кипър и Германия са кандидатствали съответно за 170, 165 и 149 временни разрешения. /money.bg Днес+ Запази и Сподели